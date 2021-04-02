Medya Etik Kurulu Çocuk İstismarı Haberleri Nedeniyle Bazı Basın Organlarını Uyardı

Medya Etik Kurulu, 25 Mart tarihli ve onu izleyen günlerde mahkemeye yansıyan çocuk istismarı ile ilgili bir konunun, internet mecrasında yayın yapan gazeteler başta olmak üzere bazı yayın organları tarafından Gazetecilik Meslek İlkeleri göz önünde tutulmadan haberleştirilerek yayınlanması nedeniyle bazı yayın kuruluşlarını uyarma ihtiyacını duydu.

Medya Etik Kurulu açıklamasında, söz konusu istismar haberinin bazı basın yayın organları tarafından özellikle Gazetecilik Meslek İlkelerinin 7. Maddesi olan “Cinsel dokunulmazlığa, kadın ve çocuk istismarına ilişkin suçlarda, mağdurun açık ismi ve fotoğrafları yayımlanmamalı; kimliğini ortaya çıkaracak yayınlardan kaçınılmalıdır” ilkesini açıkça ihlal ettiği vurgulandı. Kurul açıklamasında, olaya konu genç kızın açık ismi verilmemekle birlikte, isminin baş harfleri, yaşadığı bölge ve akraba profili yansıtılarak kimliğini ortaya çıkaracak türden haberler yapıldığına dikkat çekildi.

Konuya ilişkin haberlerde kullanılan dilin hassasiyetten uzak olduğu, eyleme ilişkin detay içerdiği de kaydedilen Kurul açıklamasında, istismar, tecavüz ve intihar haberlerinin yayınlanmasında hassas davranılmasının önemine dikkat çekilerek, bunun meslek etiğinin bir gereği olduğu vurgulandı.

Öte yandan, söz konusu çocuk istismarına ilişkin bu haberin, birçok yayın kuruluşu tarafından kaynak belirtilmeksizin doğrudan veya geliştirilerek kopya edildiğinin de altı çizilen haberde Gazetecilik Meslek İlkelerinin “Gazeteci, haber ajanslarından veya başka medya kuruluşlarından alarak doğrudan kullandığı veya geliştirdiği haberlerde kaynak belirtmelidir” şeklindeki 17. maddesinin de ihlal edildiği kaydedildi.

Medya Etik Kurulu’ndan yapılan açıklamada, Kurul üyelerinin tespiti neticesinde yapılan taramada ilgili konuda Gazetda, Yeni Bakış, Gündem Kıbrıs, Gıynık, Diyalog gazetelerinin haberi ele alış biçiminin gazetecilik meslek ilkelerini ihlal ettiğinin saptandığı bu nedenle söz konusu gazetelerin uyarılmasına karar verildiği belirtildi. İnternet mecrasında yayın yapan gazete sayısının gün geçtikçe arttığı ifade edilen açıklamada, gerek hızlı haber yapmak, gerekse okur oranını artırmak amacıyla meslek ilkelerini göz ardı eder nitelikte haberlerden kaçınılması yönünde MEK basın yayın organlarına bir kez daha çağrıda bulundu.