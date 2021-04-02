  • BIST 1.435
  • Altın 447,422
  • Dolar 8,0371
  • Euro 9,4673
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKA6430 test yapıldı, 32'si yerel 40 pozitif vaka

Medya Etik Kurulu Çocuk İstismarı Haberleri Nedeniyle Bazı Basın Organlarını Uyardı

» »
Medya Etik Kurulu Çocuk İstismarı Haberleri Nedeniyle Bazı Basın Organlarını Uyardı
Medya Etik Kurulu Çocuk İstismarı Haberleri Nedeniyle Bazı Basın Organlarını Uyardı

Medya Etik Kurulu, 25 Mart tarihli ve onu izleyen günlerde mahkemeye yansıyan çocuk istismarı ile ilgili bir konunun, internet mecrasında yayın yapan gazeteler başta olmak üzere bazı yayın organları tarafından Gazetecilik Meslek İlkeleri göz önünde tutulmadan haberleştirilerek yayınlanması nedeniyle bazı yayın kuruluşlarını uyarma ihtiyacını duydu.

Medya Etik Kurulu açıklamasında, söz konusu istismar haberinin bazı basın yayın organları tarafından özellikle Gazetecilik Meslek İlkelerinin 7. Maddesi olan “Cinsel dokunulmazlığa, kadın ve çocuk istismarına ilişkin suçlarda, mağdurun açık ismi ve fotoğrafları yayımlanmamalı; kimliğini ortaya çıkaracak yayınlardan kaçınılmalıdır” ilkesini açıkça ihlal ettiği vurgulandı. Kurul açıklamasında, olaya konu genç kızın açık ismi verilmemekle birlikte, isminin baş harfleri, yaşadığı bölge ve akraba profili yansıtılarak kimliğini ortaya çıkaracak türden haberler yapıldığına dikkat çekildi.

 

Konuya ilişkin haberlerde kullanılan dilin hassasiyetten uzak olduğu, eyleme ilişkin detay içerdiği de kaydedilen Kurul açıklamasında, istismar, tecavüz ve intihar haberlerinin yayınlanmasında hassas davranılmasının önemine dikkat çekilerek, bunun meslek etiğinin bir gereği olduğu vurgulandı.

Öte yandan, söz konusu çocuk istismarına ilişkin bu haberin, birçok yayın kuruluşu tarafından kaynak belirtilmeksizin doğrudan veya geliştirilerek kopya edildiğinin de altı çizilen haberde Gazetecilik Meslek İlkelerinin “Gazeteci, haber ajanslarından veya başka medya kuruluşlarından alarak doğrudan kullandığı veya geliştirdiği haberlerde kaynak belirtmelidir” şeklindeki 17. maddesinin de ihlal edildiği kaydedildi.

 

Medya Etik Kurulu’ndan yapılan açıklamada, Kurul üyelerinin tespiti neticesinde yapılan taramada ilgili konuda Gazetda, Yeni Bakış, Gündem Kıbrıs, Gıynık, Diyalog gazetelerinin haberi ele alış biçiminin gazetecilik meslek ilkelerini ihlal ettiğinin saptandığı bu nedenle söz konusu gazetelerin uyarılmasına karar verildiği belirtildi. İnternet mecrasında yayın yapan gazete sayısının gün geçtikçe arttığı ifade edilen açıklamada, gerek hızlı haber yapmak, gerekse okur oranını artırmak amacıyla meslek ilkelerini göz ardı eder nitelikte haberlerden kaçınılması yönünde MEK basın yayın organlarına bir kez daha çağrıda bulundu.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Doç.Dr. Nazım Beratlı: Bu film olmadı be insanlar, kimse kusura bakmasın..02 Nisan 2021 Cuma 10:06
  • Oktay “Bir Zamanlar Kıbrıs" Dizisinin Gala Gösteriminin Ardından KKTC’den Ayrıldı02 Nisan 2021 Cuma 10:00
  • ''Dizi hatalar yumağı''02 Nisan 2021 Cuma 09:14
  • Pile'de tehlikeli gelişme02 Nisan 2021 Cuma 09:00
  • KTTB'den Kanserden Korunma Yolları Hakkında Bildiri02 Nisan 2021 Cuma 08:53
  • Cumhurbaşkanı Tatar’dan TRT yapımı ‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ dizisine teşekkür02 Nisan 2021 Cuma 08:38
  • Bakanlar Kurulu toplanıyor! Açılacak mıyız?02 Nisan 2021 Cuma 08:17
  • UBP MYK Toplanıyor !02 Nisan 2021 Cuma 08:16
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar02 Nisan 2021 Cuma 08:07
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 2 Nisan 2021 )02 Nisan 2021 Cuma 08:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti