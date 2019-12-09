Medya Etik Kurulu, Halkın Sesi Gazetesi’ni uyarma kararı aldı

Medya Etik Kurulu, bazı meslek ilkelerine dikkat çekerek, gazetecilerin, demokratik değerlere ve insan haklarına aykırı yayın yapmaması uyarısında bulundu ve meslek ilkelerine uyulduğu sürece, mesleğin saygınlığının ve güvenilirliğinin artacağına vurgu ya

Kurul ayrıca QUİR Derneği’nin şikayeti üzerine, 3 Aralık tarihinde “Aplıç Kapısı’nda görevli memurun cinsiyeti ne?” başlıklı haberden dolayı Halkın Sesi Gazetesi’nin uyarılması kararı aldı.

Medya Etik Kurulu bugün yaptığı açıklamada, yayımlanan haber, görüş ve yorumlarda, bir insanın davranışının veya işlediği suçun, haber konusu olayla doğrudan ilgili olmadıkça, onun ırkından, milliyetinden, dinî veya mezhepsel inancından, cinsiyetinden, cinsel kimliğinden, cinsel yöneliminden, yaşından, engelinden veya başka bir özelliğinden kaynaklandığını ima eden vurgular yapılmaması gerektiğine işaret etti.

Şiddeti haklı gösteren, özendiren ve kışkırtan, nefret ve düşmanlığı körükleyen nitelikte yayın yapılmaması gerektiğine işaret edilen kurul açıklamasında, “Irka, milliyete, etnik kökene, cinsel kimliğe, cinsel yönelime, dile, dine ve mezhebe yönelik ayrımcılığı teşvik edecek yayın yapılmamalıdır” denildi.

Gazetecinin, elde ettiği bilgileri doğrulatmak için çaba göstermesi; kişi ve kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde aşağılayan, hakaret içeren ifadeler kullanmaması gerektiğine işaret edilen açıklamada, özel yaşamın gizliliğinin esas olduğuna vurgu yapıldı.

Kurul, üstün bir kamu yararı olmadıkça veya kişinin rızası alınmadıkça özel yaşamın gizliliğini ihlâl eden habercilik yapılmaması gerektiği konusunda da uyarılarda bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Gazeteci kimliğini taşıyan herkes, gazeteciliğin evrensel ilkelerine uymaya özen gösterir. Sıralanan ilkeler gazetecilerin mesleklerini yürütürken uymak zorunda olduklarından bazılarıdır. Birincil görevi kamu yararına dönük, gerçeği ortaya çıkarmak olan medya mensuplarının zaman zaman bu ilkeden uzaklaştıkları görülmektedir. Ötekileştirme, ırkçılık, cinsiyet ayrımcılığı, doğrudan doğruya insan haklarıyla ilgili ihlaller, nefret söylemleri, hedef gösterme medyada tehlikeli bir silah haline dönüşebilmektedir.”

Açıklamada, “Temelinde önyargılar, ırkçılık, yabancı korkusu, yabancı düşmanlığı, tarafgirlik, ayrımcılık, cinsiyetçilik, homofobi yatan ‘nefret söylemi’nin yarattığı olumsuzluklar temel insan haklarının çiğnenmesine kadar uzanmaktadır. Kendisinden farklı olana, ‘ötekine’ karşı olan tahammülsüzlüğün giderek arttığı toplumlarda yaşam haklarına müdahale edilecek noktaya ulaşma ihtimali göz ardı edilmemelidir” denildi.

ŞİKAYET

Öte yandan, QUİR Derneği’nin, Halkın Sesi Gazetesi’nde 3 Aralık 2019 tarihinde yer alan “Aplıç Kapısı’nda görevli memurun cinsiyeti ne?” başlıklı habere ilişkin şikayetini de değerlendiren kurul, şunlara işaret etti:

“Şikayette, ilgili haberde verilen bilgilerin, bahsi geçen kişinin çalıştığı kurum, cinsiyet kimliği ifadesine dayalı bilgiler (vb), temel insan haklarından olan ‘özel hayata saygı hakkını’ ihlal ettiği, toplumsal cinsiyet normlarına dayalı önyargıları beslediği, ayırımcı aşağılayıcı bir dil içerdiği görüşlerine yer verildi. Konuyu inceleyen Medya Etik Kurulu, haberi yayımlayan Halkın Sesi Gazetesi’nin uyarılması kararını aldı”

Kurul, medya mensuplarının meslek ilkelerine uydukları sürece, mesleğin saygınlığının ve güvenilirliğinin artacağına dikkat çekti.