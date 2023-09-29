Medya Etik Kurulu, sahte reçete meselesinde basını uyardı

Medya Etik Kurulu, son günlerde kamuoyunun gündemini meşgul eden sigorta reçetelerinde yolsuzluk iddialarına yönelik yayınlanan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Medya Etik Kurulu, söz konusu olayla ilgili haberlerin bir kısmının basın meslek etiği dikkate alınmadan yapıldığının gözlemlendiğini belirterek gazetecileri masumiyet karinesine saygılı yayın yapma konusunda hassasiyet göstermeye davet etti.

Medya Etik Kurulu’ndan yapılan açıklamada, gazetecilerin sonuçlanmamış davalarda zanlıların açık ismi ve fotoğraflarını kullanmasının dava sonucu ne olursa olsun habere konu bireylerin söz konusu suçla anılması sonucu doğurduğu belirtildi.

Kurul, bu nedenle gazetecilerin bu tür haberlerde zanlıların açık isim ve fotoğraflarını kullanmamasının ilkeli yayıncılık açısından önemli olduğunun altını çizdi.

Açıklamada, Gazetecilik Meslek İlkeleri’nin dördüncü maddesi bir kez daha hatırlatılarak “Basın yayın organları masumiyet karinesine saygılı olmalı, suçluluğu yargı kararıyla sabit olmadıkça herhangi bir kişiyi suçlu ilan edecek yayın yapmaktan kaçınmalıdır.

Yargı süreci devam eden davalarda iddialar ve savunmalar adil ve dengeli biçimde aktarılmalıdır.” şeklindeki ilkeye uyulması çağrısı yapıldı.

Öte yandan bazı gazetelerin konu ile ilgili haberlerinde, iddialara konu olayla ilgisi olmayan aile bireylerinin isimlerine yer vererek Basın Meslek İlkeleri’nin beşinci maddesi olan “Zanlıların, sanıkların ve mahkûmların yakınları, işlenen fiille açıkça ilgili bulunmadıkça ve olayın doğru anlaşılması için gerekli olmadıkça teşhir edilmemelidir.” ilkesini de ihlal ettiği kaydedilerek, basın ve yayın kuruluşları hassasiyete davet edildi.