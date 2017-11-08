Medya Etik Kurulu uyardı

"Kamuoyunu yanıltıcı ifadelerden kaçının"

Medya Etik Kurulu, gazetecilik meslek ilkelerine dikkat çekti uyarılarda bulundu.

Kurul, başlıkla içerik arasında sağlıklı bir bağlantının bulunması ve kamuoyunu yanıltıcı ifadelerin kullanılmamasına özen gösterilmesini önerdi, Kıbrıs gazetesini ise yaptığı bir haber nedeniyle uyardı…

Medya Etik Kurulu, olağan toplantısında yapılan şikayetleri değerlendirdi…

Medya Etik Kurulu’ndan yapılan açıklamada, gazetecilerin temel görevinin gerçekleri nesnel bir biçimde, çarpıtmadan, sansürlemeden aktarmak olduğu belirtilerek, gazetecilerin elde ettiği bilgileri doğrulatmak için çaba harcaması gerektiği yönündeki meslek ilkelerine dikkat çekildi…

Açıklamada, hastanelerde görev yapan, bilgi ve görüntü almaya çalışan gazetecilerin, “yetkili kişinin ve hastanın izni olmaksızın, hastane ve benzeri kurumlarda hiçbir ses ve görüntü almaması gerektiği yönündeki ilkeyi de anımsatılarak, buna aykırı davranışlarda bulunulmaması gerektiği vurgulandı…

Medya etik kurulunun Avcılar Birliği’nin “Gaziveren’de hayvan otlatan kişinin, muhtemelen avcılar tarafından vurulduğu” yönünde medyada yer alan haberle ilgili şikayetini değerlendirdiği ifade edilerek, haberlerin “olasılığa dayandırılarak” verildiği, ancak başlıklarla içerik arasında farklılıklar bulunduğu belirtildi…

Kurul, başlıklarla içerik arasında sağlıklı bir bağlantının bulunması ve kamuoyunu yanıltıcı ifadelerin kullanılmamasına özen gösterilmesini önerdi…

Medya Etik Kurulu yaralı bir kişinin ambulanstan çıkarılırken resmini yayımlayan Kıbrıs Gazetesini ise uyardı…