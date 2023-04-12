  • BIST 5.170,21
  • Altın 1258.456
  • Dolar 19.3157
  • Euro 21.2182
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAMaraş'ta Deprem

Medya Etik Kurulu, Volkan Gazetesi’ni kınama kararı aldı

» »
Medya Etik Kurulu, Volkan Gazetesi’nin 7 Nisan 2023 Cuma tarihli manşet haberinde, kişiyi hedef alan ve küfür içeren ağır ifadelere yer verilmesi ve Gazetecilik Meslek İlkeleri’nin çeşitli maddelerini ihlal etmesi nedeniyle Volkan Gazetesi’ni kınama karar
Medya Etik Kurulu, Volkan Gazetesi’ni kınama kararı aldı

Medya Etik Kurulu, Volkan Gazetesi’nin 7 Nisan 2023 Cuma tarihli manşet haberinde, Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek’in bir televizyon programında yaptığı açıklamalardan yola çıkılarak, Kızılyürek’i hedef alan ve ağır hakaret içeren ifadelerde bulunulduğu ve habere konu kişiye lakap takılarak, kamuoyu önünde küçük düşürülmeye çalışıldığının tespit edildiğini ve Gazetecilik Meslek İlkeleri’nin çeşitli maddelerini ihlal etmesi nedeniyle Volkan Gazetesi’ni kınadı.

Medya Etik Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek’in bir televizyon programında yaptığı açıklamalardan yola çıkılarak, Kızılyürek’i hedef alan ve ağır hakaret içeren ifadelerde bulunulduğu ve habere konu kişiye lakap takılarak, kamuoyu önünde küçük düşürülmeye çalışıldığının tespit edildiği belirtildi.

MEK açıklamasında, haberde yer alan, “Kanı Bozuk Rum Piçi Haddini Bil” şeklindeki ifadelerin açık ve ağır hakaret içerdiği ifade edilerek, söz konusu ifadelerle Volkan Gazetesi’nin, Gazetecilik Meslek İlkeleri’nin, “Gazeteci, kişi ve kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde aşağılayan, hakaret içeren ifadeler kullanmamalıdır” şeklindeki 21’inci maddesini ihlal ettiği kaydedildi.

Söz konusu manşet haberin, haber niteliğini aşan, yoruma dayalı içerikte olduğuna da dikkat çekilen açıklamada, gazetenin “Haber, yorum ve görüşler okur ve izleyicinin yayının niteliğini anlayabilmesini sağlayacak biçimde, açıkça birbirinden ayırmalıdır” şeklindeki Gazetecilik Meslek İlkelerinin 3’üncü maddesini de ihlal ettiği ifade edildi.

Volkan Gazetesi’nin haberinde, Gazetecilik Meslek İlkeleri’nin, “Haberde, konuşmalardan ve demeçlerden yapılan alıntılarda bağlam saptırılmamalıdır” şeklindeki 25’inci maddenin de ihlal edildiği belirtilen açıklamada, tüm bu ihlallerden dolayı Volkan Gazetesi’nin kınanması kararı verildiği kaydedildi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tufan Erhürman: Ne bu halk düşmandır, ne çalışanlar, ne sendikalar, ne de sivil toplum örgütleri!12 Nisan 2023 Çarşamba 14:44
  • KTÖS: Sendikalar Kıbrıs Türk toplumunun var oluşunun temelini oluşturmaktadır12 Nisan 2023 Çarşamba 14:38
  • Oğuz: Balık üretim ve tüketiminde istenilen noktada değiliz12 Nisan 2023 Çarşamba 14:25
  • KTMMOB, İnşaat Taşeronları Birliği ile görüştü12 Nisan 2023 Çarşamba 13:59
  • Kıb-Tek’in AKSA’ya borçlarının devlet borcu olmasıyla ilgili yasa tasarısı Meclis Komitesi’nden geçti12 Nisan 2023 Çarşamba 13:54
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı online hizmet portalı yenilendi12 Nisan 2023 Çarşamba 13:48
  • Dursun Oğuz: Anadolu'nun suyu KKTC'de kuraklığa çare olacak12 Nisan 2023 Çarşamba 13:46
  • Çağlayan Cesurer: Çözümün kaynağı olmak için yapılabilecek ne varsa yapmaya hazırız12 Nisan 2023 Çarşamba 13:29
  • Müstahdem Tarafından Hırsızlık12 Nisan 2023 Çarşamba 13:05
  • 2 Farklı Bölgede Yangın Çıktı12 Nisan 2023 Çarşamba 13:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti