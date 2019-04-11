Medya Etik Kurulu’ndan gazetecilere uyarı: “Haber ve yorumlarda nefret söyleminden kaçının”

Her türlü görüşün yansıtılmasının basın özgürlüğünün bir gereği olduğunu belirten Medya Etik Kurulu, “Söylem biçimleri ve vurgulamaların özensiz kullanımı başkalarının özgürlüklerine müdahale olabilir” açıklamasında bulundu.

Medya Etik Kurulu, Nisan ayında gerçekleştirdiği olağan toplantısında iletilen şikayetleri değerlendirdi. Buna göre, Yeni Bakış gazetesi, “Suçlu Göçü Ülkeyi Bitiriyor” haberi nedeniyle uyarı aldı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Medya Etik Kurulu’nun hem söz konusu haberle ilgili tespiti aktardı hem de mesleki değerleri hatırlattı.

Açıklamada Yeni Bakış gazetesi ile ilgili şu tespit ve karar paylaşıldı:

“Yeni Bakış Gazetesi’nde yayımlanan ‘Suçlu Göçü Ülkeyi Bitiriyor’ başlıklı haber konusunda birkaç kaynaktan yapılan şikayetleri değerlendiren MEK, söz konusu haberde, önyargılı davranıldığı, ayırımcı ifadeler kullanıldığı, yabancı düşmanlığı yapıldığı yönündeki şikayetleri haklı buldu ve Yeni Bakış Gazetesi’nin uyarılması kararı aldı.”

Medya Etik Kurulu şu hatırlatmalarda da bulundu:

“Temelinde önyargı, ırkçılık, yabancı korkusu, yabancı düşmanlığı, tarafgirlik, ayrımcılık, cinsiyetçilik, homofobi olan nefret söylemlerinin yarattığı olumsuzluklar temel insan haklarının çiğnenmesine kadar uzanabilir. Bu söylemler, farklı olana, ‘ötekine’ karşı olan tahammülsüzlüğün giderek arttığı toplumlarda yaşam haklarına müdahale edilecek noktaya ulaşılmasına neden olabilir.

Gazetecilik meslek ilkeleri arasında ırka, milliyete, etnik kökene, cinsel kimliğe, cinsel yönelime, dile, dine ve mezhebe yönelik ayrımcılığı teşvik edecek yayın yapılmaması ilkeleri var. Gazetecilerin bu kurala uymaları meslek saygınlığının ve sorumluluğunun gereğidir.”