  • BIST 97.356
  • Altın 239,934
  • Dolar 5,7143
  • Euro 6,4460
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Medya Etik Kurulu’ndan gazetecilere uyarı: “Haber ve yorumlarda nefret söyleminden kaçının”

» »
Medya Etik Kurulu, haber ve yorumlarda nefret söylemlerinden kaçınılması konusunda gazetecileri uyardı.
Medya Etik Kurulu’ndan gazetecilere uyarı: “Haber ve yorumlarda nefret söyleminden kaçının”

Her türlü görüşün yansıtılmasının basın özgürlüğünün bir gereği olduğunu belirten Medya Etik Kurulu, “Söylem biçimleri ve vurgulamaların özensiz kullanımı başkalarının özgürlüklerine müdahale olabilir” açıklamasında bulundu.

Medya Etik Kurulu, Nisan ayında gerçekleştirdiği olağan toplantısında iletilen şikayetleri değerlendirdi. Buna göre, Yeni Bakış gazetesi, “Suçlu Göçü Ülkeyi Bitiriyor” haberi nedeniyle uyarı aldı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Medya Etik Kurulu’nun hem söz konusu haberle ilgili tespiti aktardı hem de mesleki değerleri hatırlattı.

Açıklamada Yeni Bakış gazetesi ile ilgili şu tespit ve karar paylaşıldı:

“Yeni Bakış Gazetesi’nde yayımlanan ‘Suçlu Göçü Ülkeyi Bitiriyor’ başlıklı haber konusunda birkaç kaynaktan yapılan şikayetleri değerlendiren MEK, söz konusu haberde, önyargılı davranıldığı, ayırımcı ifadeler kullanıldığı, yabancı düşmanlığı yapıldığı yönündeki şikayetleri haklı buldu ve Yeni Bakış Gazetesi’nin uyarılması kararı aldı.”

Medya Etik Kurulu şu hatırlatmalarda da bulundu:

“Temelinde önyargı, ırkçılık, yabancı korkusu, yabancı düşmanlığı, tarafgirlik, ayrımcılık, cinsiyetçilik, homofobi olan nefret söylemlerinin yarattığı olumsuzluklar temel insan haklarının çiğnenmesine kadar uzanabilir. Bu söylemler, farklı olana, ‘ötekine’ karşı olan tahammülsüzlüğün giderek arttığı toplumlarda yaşam haklarına müdahale edilecek noktaya ulaşılmasına neden olabilir.

Gazetecilik meslek ilkeleri arasında ırka, milliyete, etnik kökene, cinsel kimliğe, cinsel yönelime, dile, dine ve mezhebe yönelik ayrımcılığı teşvik edecek yayın yapılmaması ilkeleri var. Gazetecilerin bu kurala uymaları meslek saygınlığının ve sorumluluğunun gereğidir.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Asma yaprağı'nın fiyatı dudak uçuklattı11 Nisan 2019 Perşembe 12:16
  • Töre'nin sağlık durumuyla ilgili gelişme11 Nisan 2019 Perşembe 11:30
  • Kamuda örgütlü 3 sendika yarın tam gün greve gidiyor11 Nisan 2019 Perşembe 11:10
  • Orman Dairesi Münhali11 Nisan 2019 Perşembe 10:52
  • Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere heyetini kabul etti11 Nisan 2019 Perşembe 10:46
  • Metehan Kara Giriş Kapısında hentkenevirinden bir tutuklama11 Nisan 2019 Perşembe 09:22
  • Kanunsuz Hintkeneviri Tasarrufu11 Nisan 2019 Perşembe 09:19
  • Ani Ölüm!11 Nisan 2019 Perşembe 09:13
  • Elektrikler kesilecek!11 Nisan 2019 Perşembe 08:40
  • Airbnb kararından döndü: Batı Şeria'daki işgal evlerini tekrar kullanıma açıyor11 Nisan 2019 Perşembe 08:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti