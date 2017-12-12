Medya Etik Kurulu'ndan Havadis Gazetesi’ne uyarı

İntihal bir tür sahtekârlık ve hırsızlıktır. Aşırmadır.

Medya Etik Kurulu, bir kişinin eserinde, başka kişilerin ifade, buluş veya düşüncelerini kaynak göstermeksizin kendine aitmiş gibi kullanılmasının intihal olduğuna dikkat çekerek, intihalin bir tür sahtekârlık, hırsızlık, kopya, aşırma olduğunu anımsattı.

Kurul, gazetecilerin haber ajanslarından veya medya kuruluşlarından alarak doğrudan kullandığı ve yazdığı haberlerde kaynak belirtmesinin esas olduğunu, söz konusu gazetecilik etiğinin, kullanılan bilimsel yazılar için de geçerli olduğunu anımsatarak, medya mensupları ve kuruluşlarının bu ilkeye uymalarının önemini vurguladı.

Medya Etik Kurulu aralık ayı olağan toplantısında iletilen şikayetleri değerlendirerek kararlar üretti.

Sn. Can Karluk’un, Sn. Zühre Akmanlar’ın Havadis Gazetesi’nde yayımlanan yazısının intihal olduğu yönündeki şikayeti üzerine, gazete genel yayın yönetmeni Başaran Düzgün’den görüş ve savunma istendiğini ancak bu konuda Sn. Düzgün’den herhangi bir yanıt alınmadığını belirten Kurul, Havadis Gazetesi’nin uyarılmasına karar vermiştir.

Şikâyet üzerine yapılan incelemede Sn. Zühre Akmanlar’ın 23 Temmuz 2017 günü Havadis Gazetesinde yayımlanan “Motivasyon” başlıklı yazısı ile Sn. Ece Gökyay’ın 6 Aralık 2016 tarihinde yayımlanan “Motivasyon Ne İşe Yarar?” (http://www.superergen.com/motivasyon-ne-ise-yarar) başlıklı yazısı arasında; Sn. Akmanlar’ın 21 Mayıs 2017 günü Havadis gazetesinde yayımlanan “Konuşmak, dinlemek ve anlamak” başlıklı yazısı ile Uzman Psikolog Özge Altan Aytun’un “Mutlu İlişkilerde İletişim” (http://www.psikolojistanbul.com/portfolio/mutlu-iliskilerde-iletisim/ başlıklı yazısı arasında; Sn. Akmanlar’ın 17 Eylül 2017 günü Havadis gazetesinde yayımlanan “Okul Zili Çalarken Sizde de Kaygı Zilleri Çalmasın başlıklı yazısı ile Uzman Psikolog Belgü Kaçmaz’ın hazırladığı “Okula uyum zor bir süreçtir (Anne-babalara okula uyum rehberi) ve 12 Eylül 2017 tarihinde yayımlanan https://www.ntv.com.tr/saglik/okula-uyum-zor-bir-surectir-anne-babalara-okula-uyum-rehberi,A3_TB-U1JkSRPgweqW5aCw rehber arasında büyük benzerlikler saptanmıştır. Buna karşılık yazar bu yazılara herhangi bir atıfta bulunmamıştır.

Medya Etik Kurulu, gazetecilerin etik kurallara uymasının, saygınlıklarının esası, haberlerde, makalelerde kaynak gösterilmesinin emeğe saygı olduğunu hatırlatmak gereğini duymuştur.

MEDYA ETİK KURULU