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‘Medya özgürlüğü’ konulu etkinlik düzenlendi

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Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle, AB Bilgi Merkezi ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği iş birliğinde medya özgürlüğü ve çoğulculuk konulu etkinlik düzenlendi.
‘Medya özgürlüğü’ konulu etkinlik düzenlendi

Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle, AB Bilgi Merkezi ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği iş birliğinde medya özgürlüğü ve çoğulculuk konulu etkinlik düzenlendi.

AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, medya özgürlüğü ve çeşitliliğinin kritik önemine dikkat çekilen etkinlikte, Matt Sarnecki’nin Slovakya’da gazetecilerin karşılaştığı zorluklara bakış sunan ve Kıbrıs Türk toplumundaki medya çalışanları için bir vaka çalışması niteliği taşıyan “Bir Gazetecinin Öldürülüşü (The Killing of a Journalist)” isimli belgeselin gösterimi yapıldı.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği Başkan Yardımcısı Nikos Isaris, açılış konuşmasında, AB’nin medya özgürlüğü ve çoğulculuğa kararlılıkla bağlı olduğunun altını çizerek, AB’nin bu konuyla ilgili bakış açısı ve verdiği önem hakkında genel bir değerlendirme sundu.

Film gösteriminin ardından düzenlenen panelde, Avrupa Birliği’nden ve yerel medyadan perspektifler bir araya getirilerek, medya özgürlüğü ve çeşitliliğinin karşı karşıya olduğu sorunlara yönelik bakış açıları paylaşıldı.

Gazeteci Özgül Gürkut Mutluyakalı’nın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, insan hakları hukuku alanında çalışan Avukat Aslı Murat da görüşlerini paylaştı.

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