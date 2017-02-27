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Medya savaşı sürüyor: Trump davete katılmayacak

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Medya savaşı sürüyor: Trump davete katılmayacak
ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği yemek davetine katılmayacağını açıkladı. ABD Başkanı göreve geldiği Ocak ayından beri medyaya ağır ithamlarda bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump her yıl düzenlenen ve ABD Başkanları'nın da katılımıyla gerçekleşen yemek davetine katılmayacağını Twitter hesabı üzerinden yayınladığı mesajında duyurdu. Bu yılki davete yer almayacağını belirten Trump, "Herkese iyi dileklerimi iletiyor, güzel bir akşam diliyorum" diye yazdı.

Mesajında katılmama nedenini belirtmemiş olsa da, Trump'ın bu adımının, son dönemde medyaya yönelik eleştirel tutumunun bir devamı olduğu yorumları yapılıyor.

 

ABD Başkanı Trump ve muhalif yayın organları arasındaki tartışma son dönemde giderek arttı. Beyaz Saray'da düzenlenen bilgilendirme amaçlı basın toplantısına CNN, New York Times, Los Angeles Times, New York Daily News, BBC Politico, Buzzfeed gibi medya kuruluşlarına katılma izni verilmemesi pek çok gazetecinin tepkisini çekti. Trump yanlısı pek çok gazete ve yayın kuruluşu da uygulamanın basın özgürlüğüne bir müdahale anlamına geldiği açıklamasını yaptı.

CNN'den Trump'a tepki

CNN Twitter hesabı üzerinden yayınladığı mesajda basın toplantısının dışında bırakılmalarını "kabul edilemez bir gelişme" olarak niteleyerek, "Anlaşılan o ki, Beyaz Saray hoşuna gitmeyen haber ve gerçeklerden bu şekilde intikam alıyor" ifadesine yer verdi.

Washington Post editörü Marty Baron da Beyaz Saray'dan gazetecilerin dışlanmış olmasını  "korkunç" diye nitelendirerek, iktidarın "demokrasi dışı bir rotaya doğru ilerlediğini" ifade etti.

"Yalancı medya"

Donald Trump, seçimleri kazanmasının ardından sık sık medyaya yüklenerek, basın yayın organlarını "yalan haber yapmakla" suçladı. ABD Başkanı, son yaptığı açıklamalarda eleştirilerinin dozunu artırarak medyayı "halk düşmanlığı" ile suçladı.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği davete ünlü isimler, gazeteci ve siyasetçiler katılıyor. Organizasyonda ABD başkanları da yer alıyor. Gecede Amerikan başkanlarının kendilerini hicveden bir konuşma yapması da bir gelenek. Trump'ın selefi Barack Obama'nın bu geceye sekiz kez katıldığı belirtiliyor.

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