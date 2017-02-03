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Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Gençlik Projesi’nin etkinliği Çarşamba Dayanışma Evi’nde...

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Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Gençlik Projesi’nin etkinliği Çarşamba Dayanışma Evi’nde...
Kutlamalar kapsamında aralarında Kıbrıs’ın da bulunduğu dört ülkede etkinlikler yapılacak. Bu çerçevede Kıbrıs’taki etkinliğin 8 Şubat Çarşamba günü Lefkoşa ara bölgede gerçekleştirileceği kaydedildi.

Çeşitli kitle iletişim araçlarında şekillenen ortak Akdeniz kültürel mirasını sahiplenerek ve bunun üzerinde çalışarak anlaşmazlıkların çözümünde sürdürülebilir stratejiler oluşturmayı hedefleyen Medya ve Bilgi Okuryazarlığı (MIL) Projesi ECFOLI; iki yıllık projenin son aşamasını ve sonuçlarını “ECFOLI Haftası”yla kutlayacak.

Kutlamalar kapsamında aralarında Kıbrıs’ın da bulunduğu dört ülkede etkinlikler yapılacak. Bu çerçevede Kıbrıs’taki etkinliğin 8 Şubat Çarşamba günü Lefkoşa ara bölgede gerçekleştirileceği kaydedildi.

ECFOLİ’den yapılan açıklamada, Portekiz, Filistin, Kıbrıs ve Fas’ın katıldığı, Fransa’daki Sorbonne Üniversitesi’nin katkı koyduğu sözkonusu eğitim programının, 16 yaş ve üstü gençlerde işbirliği ve kültürlerarası anlayışı teşvik etmeyi hedeflediği belirtildi.

ECFOLI projesinin yürütüldüğü her ülkede, katılımcı gençler ve liderlerinin yaptıkları çalışmalar ve deneyimlerini anlatacakları yerel kapanış konferansları ve sunumlar düzenleneceği, bu çerçevede Kıbrıs’ta ECFOLI Kıbrıs grubunun ortakları olan Kıbrıs Toplum Medya Merkezi (CCMC) ve Kıbrıs Uluslararası Çocuk Film Festivali’nin (ICFFCY) konferans ve sunumunun, 8 Şubat Çarşamba saat 17.00’de Lefkoşa ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde yapılacağı kaydedildi.

2010-2014 döneminde Eğitim, Kültür, Çok Dillilik ve Gençlikten Sorumlu Avrupa Birliği Komiserliği görevini yapan Andrulla Vasiliu’nun da etkinliğe katılarak konuşma yapacağı, etkinlikte fotoğraf sergisi ve medya ürünleri sergisinin de yer alacağı belirtildi.

Proje, 10 Şubat’ta Fransa’da Sorbonne Üniversitesi evsahipliğinde gerçekleştirilecek sanal bir konferansla son erecek.

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