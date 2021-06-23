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Medya ve Sosyal Medyada En Çok Konuşulan Diyetler Araştırıldı

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Medya Takip Merkezi (MTM) yazın gelmesiyle birlikte hızla kilo vermek isteyenlerin sıklıkla başvurduğu diyetlerin basın yansımalarına dair araştırma yayınladı.
Medya ve Sosyal Medyada En Çok Konuşulan Diyetler Araştırıldı

Yapılan son araştırmalar halkın büyük çoğunluğunun pandemi döneminde evde geçirilen sürenin artması nedeniyle kilo aldığını ortaya koyarken, medya ve sosyal medyada yayınlanan diyetler, alınan kiloların verilmesi sürecinde en çok başvurulan yöntemler arasında yer alıyor.

EN POPÜLER DİYET TÜRÜ DETOKS OLDU

Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından 10 bini aşkın basın ve internet mecrasında yapılan taramalara göre uzun süreli olmayan diyet programı detoksun, diyet haberlerinin artış gösterdiği 16 Mayıs-16 Haziran tarihleri arasında yazılı basın, TV ve internet mecralarının toplamında bin 810 haber ile en popüler diyet türü olduğu kaydedildi.

Araştırmaya göre, sıklıkla gündeme gelen bir diğer diyet türü , Akdeniz Diyeti ise, 313 haber ile listenin 2’inci sırasında yer aldı. ‘Aralıklı Oruç’ olarak da adlandırılan Intermittent Fasting ise 302 haber ile en çok konuşulan 3’üncü diyet türü oldu.

Düşük oranda karbonhidrat ve yüksek oranda yağ içeren, bir tedavi yönetimi olarak da kullanılan ve bu nedenle doktor kontrolünde yapılması tavsiye edilen ketojenik diyet ise 112 haber ile araştırmada 4’üncü sırada yer aldı. Araştırmada, karatay diyeti toplam 9 haber ile 5’inci sırayı alırken, dukan diyetinin de 5 haber ile 6’ncı yer aldığı belirtildi. Alkali, atkins, sirtuin diyetleri 3’er haber ile listeye 7’nci sıradan girerken, İsveç diyeti ise sadece 1 haber ile listede 8’inci sıraya yerleşti.

Medya Takip Merkezi’nin incelediği son bir aylık veri sonuçlarına göre, belirtilen diyetlerin internette, 2 bin 33 habere konu olduğu bildirildi. Yazılı basın mecrası ise internetten sonra 347 haber ile en çok haber yapan 2. geleneksel medya mecrası olurken, televizyon kanallarında konuya dair 118 haber yer aldı. Araştırmada, televizyon kanallarının, konu ile ilgili haberlere 142 dakika ayırdığı bilgisine yer verildi.

"EN FAZLA SOSYAL MEDYADA KONUŞULDU"

Konuya dair yapılan araştırmanın verilerine göre, sosyal medyada belirtilen diyetler ile ilgili 5 bini aşkın yorum yapıldı. Yapılan bu yorum ve paylaşım dağılımlarına bakıldığında ise yazılı basın, internet ve TV mecralarında en çok konuşulan diyet türü olan detoksun, sosyal medyada da ilk sırada yer aldığı kaydedildi. Araştırmaya konu olan zaman diliminde 4 bine yakın sosyal medya paylaşımına konu olan detoksu 500’ü aşkın paylaşım ile ‘intermittent fasting’ takip etti.

Ketojenik diyet 300’ü aşkın yorum ve paylaşıma konu olurken, dukan diyeti ise 200’den fazla paylaşıma konu oldu. Karatay diyeti ise 180’e yakın sosyal medya paylaşımında yer kendisine yer buldu.

MTM araştırmasında yer alan yazılı basın, televizyon, internet ve sosyal medya diyet haber ve paylaşım sayılarına bakıldığında sosyal medyanın diyet konusunda açık ara birinci olduğu bilgisine yer verildi. Araştırmaya göre, sosyal medyanın, bir aylık süre zarfından barındırdığı 5 bin 97 diyet paylaşımıyla 2 bin 560 diyet haberinin yer aldığı yazılı basın, televizyon ve internetten yüzde 99 daha fazla işlemiş olduğu belirtildi.

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