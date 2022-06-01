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“Medyada etik” konuşuldu

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“Medyada etik” konuşuldu
“Medyada etik” konuşuldu

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) eğitim faaliyetleri kapsamında Haber Kıbrıs
Dijital Grup Genel Yayın Koordinatörü, gazeteci ve akademisyen Ali Baturay’ın konuşmacı olduğu “Medyada Etik” konulu panel düzenledi.


KTSYD Genel Merkezi’nde 31 Mayıs Salı günü düzenlenen ve KTSYD Yönetim Kurulu Üyesi
Serkan Soyalan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde konuşan Baturay, medyada etiğin önemini vurguladı.


BATURAY: MEDYA ETİĞİ HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SAVUNUR


Medya etiğinin, evrensel yaşama saygı, hukukun üstünlüğü ve yasallık gibi değerleri teşvik
edip, savunduğunu söyleyen Baturay, yeni medyanın çok sesliliği getirdiğini ve son yıllarda medyada meydana gelen ekonomik dönüşümü değerlendirdi.

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Etik konusunun yalnızca medya ile ilgili değil, başta memleketin meselesi olduğunu ve kolay
çözülmeyeceğinin altını çizen Baturay, konunun özellikle dijital medyanın gelmesiyle içinden
çıkılamaz bir noktaya geldiğini işaret etti.


Medya etiği anlamında yaşanan sıkıntıları da örneklerle yorumlayan Baturay, haberde
yanıltmanın, manşetlerdeki reklam aldatmacasının, medyadaki nefret söylemlerinin başlıca sorunlar olduğuna dikkat çekti.


GÜRKAN: EĞİTİM ÇALIŞMALARIMZ DEVAM EDECEK


Panelin ardından bir konuşma yapan KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, “Medyada Etik” başlıklı
oturumun, eğitim çalışmaları dizisinin ilk ayağı olduğunu ve devamının geleceğini vurgularken, bu oturumları, diğer basın örgütleri ile istişarelerle düzenlediklerini ve tüm basın emekçilerine açık olduğunu söyledi.

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Panelin sonunda Ali Baturay’a KTSYD’nin eğitim faaliyetlerine sağladığı katkıdan dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

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