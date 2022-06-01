“Medyada etik” konuşuldu

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) eğitim faaliyetleri kapsamında Haber Kıbrıs

Dijital Grup Genel Yayın Koordinatörü, gazeteci ve akademisyen Ali Baturay’ın konuşmacı olduğu “Medyada Etik” konulu panel düzenledi.



KTSYD Genel Merkezi’nde 31 Mayıs Salı günü düzenlenen ve KTSYD Yönetim Kurulu Üyesi

Serkan Soyalan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde konuşan Baturay, medyada etiğin önemini vurguladı.



BATURAY: MEDYA ETİĞİ HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SAVUNUR



Medya etiğinin, evrensel yaşama saygı, hukukun üstünlüğü ve yasallık gibi değerleri teşvik

edip, savunduğunu söyleyen Baturay, yeni medyanın çok sesliliği getirdiğini ve son yıllarda medyada meydana gelen ekonomik dönüşümü değerlendirdi.



Etik konusunun yalnızca medya ile ilgili değil, başta memleketin meselesi olduğunu ve kolay

çözülmeyeceğinin altını çizen Baturay, konunun özellikle dijital medyanın gelmesiyle içinden

çıkılamaz bir noktaya geldiğini işaret etti.



Medya etiği anlamında yaşanan sıkıntıları da örneklerle yorumlayan Baturay, haberde

yanıltmanın, manşetlerdeki reklam aldatmacasının, medyadaki nefret söylemlerinin başlıca sorunlar olduğuna dikkat çekti.



GÜRKAN: EĞİTİM ÇALIŞMALARIMZ DEVAM EDECEK



Panelin ardından bir konuşma yapan KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, “Medyada Etik” başlıklı

oturumun, eğitim çalışmaları dizisinin ilk ayağı olduğunu ve devamının geleceğini vurgularken, bu oturumları, diğer basın örgütleri ile istişarelerle düzenlediklerini ve tüm basın emekçilerine açık olduğunu söyledi.



Panelin sonunda Ali Baturay’a KTSYD’nin eğitim faaliyetlerine sağladığı katkıdan dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.