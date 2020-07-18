Medyaya Gazetecilik dersi vermeye çalışan Bakan Atakan'a Basın-SEN'den zor sorular!!!

İşte açıklama;

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sayın Tolga Atakan, kendi bakanlığının sorumlulukları yanında ayrıca bir bakanlar kurulu üyesidir. Şu anda belli ki bayağı bir boş vakti olan ve bu nedenle de gazetecilik derslerine başlayan Atakan için biz bir çırpıda kendisini ilgilendiren bir ihtiyaç listesi hazırladık.

Buyurunuz sayın bakan;

1-2018 yılının Aralık ayında Ciklos bölgesinde, hatalı yol yapımı nedeniyle hayatını kaybeden 4 gencimizin failleri hala cezalandırılmadı! Siz o dönemde de bakandınız! Bu konuda kimse bedel ödemedi! Derhal bu konuda 2 yıldır büründüğünüz sessizlikten çıkmanızı talep ediyoruz.

2-Sözleşmesi gereği Yeni Ercan Havaalanı’nın yapım süresi çoktan dolmuştur. Sorumluluğunuz dahilinde olan bu konuda adım atmanız yönünde toplumsal bir beklenti var, derhal bir adım bekliyoruz.

3-Jet Skandalı olayında bahse konu kişilerin ülkeye gelişleri, girişleri ve kaçışları konusu sizin sorumluluğunuz olmasına rağmen hala bu skandal olay karşısında 3 maymunu oynamayı tercih ediyorsunuz. Beklenti bu konuda sorumluluğunuzu yerine getirmeniz ve kamuoyunu gerçek bilgilerle acilen aydınlatmanızdır.

4-Yurtdışından gelen yabancılara gösterdiğiniz hürmetin dörtte birini güney emekçileri için de göstermeniz ve bu insanları artık ezmemeniz, acilen sorunlarına radikal çözüm bulmanız gerekmektedir!

5-Dünya da tek Pandemi Hastanesi olmayan ülke biz kaldık, toplumumuz bu konunun sadece Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin üzerine yıkılma çabasından rahatsız durumdadır. Bir bakan olarak bu konuda insiyatif üstlenmenizi bekliyoruz.

Sanırız sadece bu 5 konu bile sayın bakanı ve bakanlık ekibini yeterince oyalayacaktır. Önce bu işleri ve ekonomik olarak tükettikleri özel sektör çalışanlarının sorunlarını halletsinler, üreten kesimin sesine kulak versinler ve işsiz kalan insanlara bir yardım eli uzatsınlar, sonra söz biz kendilerinden gazetecilik dersi almayı seve seve kabul edeceğiz. Yeter ki bu topluma ufak da olsa bir katkıda bulunsunlar. Bekliyoruz sayın bakan ve değerli ekibi, önce önünüzde duran kazanlarca pilavı bitiriniz sonra yine konuşuruz!

Saygılarımızla;

Basın Emekçileri Sendikası

Yönetim Kurulu (a)

Başkan

Ali Kişmir