Medyayı havuza alma girişimi bu kez TAK üzerinden

Medyayı havuza alma girişimi bu kez TAK üzerinden

HABER VERMEDEN ABONELİKLER İPTAL

Pandemi öncesinden alındığı söylenen bir bakanlar Kurulu kararı ile Kıbrıs Türk medyasına uzun yıllardır hizmet veren TAK kurumu yeni sitesini devreye koyması ile birlikte abonelerine habere vermeden aboneliklerini iptal etti.

BASILI GAZETE SAYISI SADECE 9

TAK'ın abonelik için uzun zaman önce Bakanlar Kurulu'nun aldığı şartları öne sürdüğü öğrenildi.

KKTC'de Pandemi öncesinde 22 basılı yayın varken şu anda geleneksel olarak yayınlarını sürdüren gazete sayısı ise 9.