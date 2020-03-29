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'Meflokin bazlı ilacın Kovid-19 tedavisindeki etkinliği doğrulandı'

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'Meflokin bazlı ilacın Kovid-19 tedavisindeki etkinliği doğrulandı'
'Meflokin bazlı ilacın Kovid-19 tedavisindeki etkinliği doğrulandı'

George Mason Üniversitesi Sistemsel Biyoloji Okulu'ndan Profesör Ancha Baranova, Rusya'da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) tedavi etmek üzere geliştirilen ilacın etkinliğinin doğrulandığını ve muadillerine göre daha az toksik olduğunu söyledi.

Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA), dün yeni tip koronavirüsü tedavi etmek üzere sıtmaya karşı kullanılan Meflokin bazlı yeni ilaç geliştirildiğini duyurmuştu.

FMBA'nın duyurduğu ilaç hakkında Sputnik'e konuşan Profesör Ancha Baranova, şunları söyledi:"Klorokin bazlı ilaçlar, yani Klorokin'in kendisi ve Hidroksiklorokin ve Meflokin de dahil olmak üzere türevleri, günümüzde koronavirüse karşı kitlesel olarak kullanılan ilaçlar arasında lider konumdadır. Bu maddelerin tümü biyolojik yapıları ve etki mekanizmaları bakımından benzer. Kovid-2019'a neden olan koronavirüsle enfekte olmuş hücre kültürlerinde Meflokin'in etkinliği doğrulandı."

Hidroksiklorokin için Çin ve Fransa'daki koronavirüs hastaları üzerinde klinik testler yapıldığını aktaran Baranova, bu gruptaki ilaçların hastaların durumunu iyileştirdiğinin doğrulandığını ancak ilaçların virüse tam olarak nasıl etki ettiğinin belirlenmediğini kaydetti.

Hidroksiklorokin ilacının Meflokin'in yerini almasının uygun olmadığını da belirten Baranova, Meflokin'in daha az toksik olduğunun altını çizdi.

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