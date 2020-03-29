  • BIST 88.125
  • Altın 337,580
  • Dolar 6,4499
  • Euro 7,1137
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

'Meflokin bazlı ilacın Kovid-19 tedavisindeki etkinliği doğrulandı'

» »
'Meflokin bazlı ilacın Kovid-19 tedavisindeki etkinliği doğrulandı'
'Meflokin bazlı ilacın Kovid-19 tedavisindeki etkinliği doğrulandı'

George Mason Üniversitesi Sistemsel Biyoloji Okulu'ndan Profesör Ancha Baranova, Rusya'da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) tedavi etmek üzere geliştirilen ilacın etkinliğinin doğrulandığını ve muadillerine göre daha az toksik olduğunu söyledi.

Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA), dün yeni tip koronavirüsü tedavi etmek üzere sıtmaya karşı kullanılan Meflokin bazlı yeni ilaç geliştirildiğini duyurmuştu.

FMBA'nın duyurduğu ilaç hakkında Sputnik'e konuşan Profesör Ancha Baranova, şunları söyledi:

"Klorokin bazlı ilaçlar, yani Klorokin'in kendisi ve Hidroksiklorokin ve Meflokin de dahil olmak üzere türevleri, günümüzde koronavirüse karşı kitlesel olarak kullanılan ilaçlar arasında lider konumdadır. Bu maddelerin tümü biyolojik yapıları ve etki mekanizmaları bakımından benzer. Kovid-2019'a neden olan koronavirüsle enfekte olmuş hücre kültürlerinde Meflokin'in etkinliği doğrulandı."

Hidroksiklorokin için Çin ve Fransa'daki koronavirüs hastaları üzerinde klinik testler yapıldığını aktaran Baranova, bu gruptaki ilaçların hastaların durumunu iyileştirdiğinin doğrulandığını ancak ilaçların virüse tam olarak nasıl etki ettiğinin belirlenmediğini kaydetti.

Hidroksiklorokin ilacının Meflokin'in yerini almasının uygun olmadığını da belirten Baranova, Meflokin'in daha az toksik olduğunun altını çizdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya Sağlık Örgütü: “Vakaların %3,4’ü ölümle sonuçlanıyor”29 Mart 2020 Pazar 16:44
  • Dünya Sağlık Örgütü yanıtladı: Virüs havadan bulaşır mı?29 Mart 2020 Pazar 16:31
  • Çinli bilim insanları virüsü %96.5-99.9 emebilen bir nanomadde keşfettiklerni açıkladı29 Mart 2020 Pazar 16:10
  • Bergamo Belediye Başkanı: Milano'da oynanan maç biyolojik bomba etkisi yaptı29 Mart 2020 Pazar 15:49
  • ABD’de ‘corona’ testi pozitif çıkan bebek hayatını kaybetti29 Mart 2020 Pazar 15:42
  • Bilim insanları, Koronavirüs'ün vücutta ne kadar süre kaldığını açıkladı29 Mart 2020 Pazar 15:37
  • Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya genelinde 660 binden fazla insan enfekte oldu29 Mart 2020 Pazar 15:31
  • Pilli: Kolan Hastanesi merkez hastane oluyor29 Mart 2020 Pazar 14:33
  • 'Meflokin bazlı ilacın Kovid-19 tedavisindeki etkinliği doğrulandı'29 Mart 2020 Pazar 13:14
  • Tabipler Birliği, online koronavirüs kontrolünü başlattı29 Mart 2020 Pazar 12:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti