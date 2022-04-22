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Meğer çayı yanlış demliyormuşuz… Uzmanından 3 tavsiye

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Türkiye'den sonra en çok çay tüketen ülkelerden biri olan İngiltere'de uzmanlar çay demlemenin püf noktalarını paylaştı.
Meğer çayı yanlış demliyormuşuz… Uzmanından 3 tavsiye

Türk halkının en çok sevdiği içeceklerden biri kuşkusuz çay. Sabah, akşam, yemekten sonra, kek yanında sürekli çay tüketiyoruz. Öyle ki, Türkiye günlük 245 milyon bardak çay tüketimiyle dünyada birinci sırada yer alıyor. Kişi başına düşen yıllık çay tüketimi ise 3 kilo. Onu sırasıyla İrlanda ve İngiltere takip ediyor.

Sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar, çaydanlıklar ağır ağır kaynarken, hepimizin çay konusunda titizliğinin olması şaşırtıcı değil.

İngiltere’nin en büyük çay üreticilerinden Canton Tea uzmanları, mükemmel çay demlemenin sırlarını anlattı.

Canton Tea’de üst düzey bir isim olan James Thirlwall, çay üzerine eğitim programı da yürütüyor. İngiltere’de tıpkı bir şarap veya viski gibi çay turları düzenleyen Thirlwall ce ekibinden Tom Husted, mükemmel bir fincan çay demlemek için ipuçlarını paylaştı.

İşte adım adım mükemmel bir fincan çay;

– En iyi yaprakları seçmek kadar doğru miktarı seçmek de önemli: Husted, en iyi çay yapraklarını seçmenin yani kaliteli bir çaya sahip olmanın önemli olduğu görüşünde. Ancak Husted’a göre bunun kadar önemli bir şey de çay miktarı. Husted, “En iyi sonucu elde etmek için yapraklarınızı tartın veya optimum lezzeti sağlamak için bir kaşık kullanın. Kişi başına 4 gram çay en ideal ölçüdür” ifadelerinde bulundu.

– Doğru su sıcaklığını seçin: Çayı demlemek için doğru sıcaklık 95 derecedir. Bu sıcaklık kaynama noktasına çok yakındır ancak tam olarak kaynamamıştır.

Husted’a göre kullanılan sıcaklığın suyu oldukça önemli. Siyah çayın gerçek lezzetini elde edebilmek için en uygun sıcaklık 95 derece olmalıdır ve su hemen kaynamadan önce demlenmeye alınmalıdır. Husted, “Bunu yapmanın en iyi yolu termometre kullanmak olabilir. Ayrıca filtrelenmiş su (temiz su) kullanmak da çayın tadını iyileştirir.” dedi.

– Zamanlama önemli: İngiliz uzmanlara göre, sallama çay içiyorsanız siyah çay için 2 dakika suda bekletmeniz yeterli. Bu süre, siyah çayın tadının tamamının suya geçmesine yardımcı olacaktır. Ancak eğer çaydanlıkta veya daha büyük ölçülerde çay demliyorsanız 18-20 dakika demlenme için en ideal zaman…

Husted’a göre, çayın bir püf noktası da yapıldığı gibi bitirilmesi. Husted, “Demlikte kalan çay daha fazla çeker ve acılaşır.” dedi.

Ek öneri: İngilizler gibi süt ve çayı karıştırmak isterseniz, önce çayı koyup üzerine sütü ekledikten sonra 4 dakika bekleyip tüketebilirsiniz…

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