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“Meğer ne kadar önemliymiş KTMMOB; onu da hatırladık!”

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bilimin ne kadar önemli olduğunu böyle bir felaketle hatırladığımızı söyledi
“Meğer ne kadar önemliymiş KTMMOB; onu da hatırladık!”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bilimin ne kadar önemli olduğunu böyle bir felaketle hatırladığımızı söyledi.

Erhürman yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Televizyonlarda, gazetelerde bilim insanları. Meğer ne kadar önemliymiş bilim; hatırladık! Daha birkaç hafta önce yetkilerini budamaya çalıştığımız Mühendis ve Mimar Odaları Birliği toplantılara çağrılıyor. Meğer ne kadar önemliymiş KTMMOB; onu da hatırladık!

Bu çağda bunları hatırlamak için böyle bir felaketi yaşamamız gerekmiyordu elbette! Yine de önemli! Ama daha önemlisi bugün hatırladıklarımızı yarın unutmamamız!”

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