CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bilimin ne kadar önemli olduğunu böyle bir felaketle hatırladığımızı söyledi

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bilimin ne kadar önemli olduğunu böyle bir felaketle hatırladığımızı söyledi.

Erhürman yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Televizyonlarda, gazetelerde bilim insanları. Meğer ne kadar önemliymiş bilim; hatırladık! Daha birkaç hafta önce yetkilerini budamaya çalıştığımız Mühendis ve Mimar Odaları Birliği toplantılara çağrılıyor. Meğer ne kadar önemliymiş KTMMOB; onu da hatırladık!

Bu çağda bunları hatırlamak için böyle bir felaketi yaşamamız gerekmiyordu elbette! Yine de önemli! Ama daha önemlisi bugün hatırladıklarımızı yarın unutmamamız!”