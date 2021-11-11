Meghan Markle aileyi karıştıran kitapta parmağı olduğunu kabul etti: Özür dilerim

İngiliz basınına savaş açan Meghan Markle ile ilgili Temyiz Mahkemesi’nde görülen davada şaşırtan gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor.

İngiliz basınına savaş açan Meghan Markle ile ilgili Temyiz Mahkemesi’nde görülen davada şaşırtan gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Meghan Markle'ın Kraliyet görevlerinden ayrılmadan önce iletişim sekreteri olarak görev yapan Jason Knauf, İngiliz kamuoyunun gündemine oturan yeni bilgiler verdi. Knauf, Ağustos 2020’de satışa çıkan ve Kraliyet ailesinde perde arkasında yaşananları konu alan

Finding Freedom (Özgürlüğü Bulmak) kitabıyla ilgili konuştu.

BİLGİLERİ DAHİLİNDE GÖRÜŞTÜ



Omid Scobie ve Carolyn Durand tarafından kaleme alınan kitap yayımlandığı dönemde büyük gündem yaratmıştı. Prens Harry ve Meghan Markle kitabın yazılış sürecinde herhangi bir katkıları olmadığını öne sürmüştü.

Knauf, mahkemeye verdiği bilgilerde çifti yalanladı. Hem Meghan hem de Prens Harry’nin kitabın yazarlarıyla iş birliği yaptığını söyleyen Knauf, kendisinin de çiftin bilgisi dahilinde Scobie ve Durand’la görüştüğünü belirtti.

‘YANILTMA NİYETİM YOKTU’



Knauf’un ifadesinin ardından Meghan Markle da durumu kabul etmek zorunda kaldı. Mahkemeye bir özür mektubu gönderen Markle, geçmişteki e-postaları görmediğini söyleyerek, “Bay Knauf’un kitabın yazarlarına benim bilgim dahilinde bazı bilgileri aktardığını kabul ediyorum. Mahkemeden bu durumu hatırlamadığım için özür diliyorum. Mahkemeyi yanıltmak gibi bir niyetim yoktu” ifadelerini kullandı.