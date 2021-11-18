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Meghan Markle, Ellen’a konuk oldu… İngilizleri panik sardı: Yeni itiraflar mı geliyor?

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Kraliyet görevlerini bırakarak ABD’ye yerleşseler de Prens Harry ve Meghan Markle, İngiliz kamuoyunun gündeminden düşmüyor.
Meghan Markle, Ellen’a konuk oldu… İngilizleri panik sardı: Yeni itiraflar mı geliyor?

Kraliyet görevlerini bırakarak ABD’ye yerleşseler de Prens Harry ve Meghan Markle, İngiliz kamuoyunun gündeminden düşmüyor.

Ülkeden ayrıldıktan sonra ABD’li televizyoncu Oprah Winfrey’e röportaj veren çift, Kraliyet ailesini zor durumda bırakan iddialarıyla uzun süre konuşulmuştu. Meghan Markle, söz konusu röportajdan sonra ilk kez yüksek profilli bir televizyon programına konuk oldu.

ZORLU GÜNLERİ ANLATTI

Markle, yakın arkadaşı Ellen Degeneres’in programına sürpriz bir katılımda bulundu. Tanıtımları yayınlanan program, İngiliz medyasında ‘Markle’dan yeni itiraflar mı geliyor?’ sorusunu gündeme getirdi.

Yayınlanan kısa tanıtımda Markle, oyunculuk kariyerinin başıyla ilgili ifadeleriyle dikkat çekiyor. Deneme çekimlerine gittiği dönemlerden bahseden Markle, ikinci el arabasıyla yaşadığı zorlukları anlattı. Aracının kapısının bozuk olduğunu söyleyen Markle, bu yüzden tırmanarak binmek zorunda kaldığını vurguladı.

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