  • BIST 97.705
  • Altın 279,591
  • Dolar 5,8262
  • Euro 6,4993
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Meghan Markle uyarılmış: Arkadaşlarım 'Harry ile evlenme, İngiliz basını hayatını mahvedecek' dedi

» »
Yeni hayatıyla nasıl başa çıktığına dair içini döken Meghan Markle, arkadaşlarının başlarda kendisine Prens Harry ile evlenmemesini, çünkü İngiliz bulvar gazetelerinin hayatını mahvedeceğini söylediklerini açıkladı.
Meghan Markle uyarılmış: Arkadaşlarım 'Harry ile evlenme, İngiliz basını hayatını mahvedecek' dedi

Yeni hayatıyla nasıl başa çıktığına dair içini döken Meghan Markle, arkadaşlarının başlarda kendisine Prens Harry ile evlenmemesini, çünkü İngiliz bulvar gazetelerinin hayatını mahvedeceğini söylediklerini açıkladı. Markle, “Kolay olacağını hiç düşünmedim ama adil olur diye düşünüyordum" dedi.

Eşi Prens Harry ile çıktıkları Güney Afrika gezisinde ITV’de yayımlanacak bir belgesel için Tom Bradby’ye bir röportaj veren Sussex Düşesi Meghan Markle, kraliyet hayatına ve İngiltere’deki yeni yaşamına dair içini döktü.

Geçen yıl evliliğine kadar olan dönemi ‘zor’ olarak tanımlayan Markle, neyle karşılaşacağı hakkında bir fikri olmadığını anlattı.

Arkadaşlarının medyanın acımasızlığı konusunda kendisini uyardığını söyleyen Markle, şu ifadeleri kullandı; “Eşimle o dönem ilk tanıştığımda, ben çok mutlu olduğum için arkadaşlarım da öyleydi. Ama İngiliz arkadaşlarım bana, ‘Eminim ki o harika biridir, ancak bunu yapmamalısın çünkü İngiliz bulvar gazeteleri hayatını mahvedecek’ dediler.”

'KOLAY OLACAĞINI HİÇ DÜŞÜNMEDİM AMA ADİL OLUR DİYE DÜŞÜNÜYORDUM'

Buna karşılık ‘safça’ bir tepki verdiğini belirten Düşes, “Mantıklı gelmiyordu. O gazetelerde değildim. Anlamamıştım, bu nedenle baya karmaşıktı” dedi.Özellikle oğlu Archie doğduktan sonra karşılaştığı baskıyla nasıl başa çıktığını anlatırken gözlerinin dolduğu görülen Meghan Markle, “Kolay olacağını hiç düşünmedim ama adil olur diye düşünüyordum. İşte uzlaşmakta en zorlandığım kısım bu” ifadelerini kullandı.

 

EŞİNE 'H' DİYE HİTAP EDİYOR

Eşi Prens Harry’ye kısaca ‘H’ diye hitap ettiğini belirten Markle, “Uzun zamandır H’ye söylüyorum, sadece hayatta kalmak yetmez. Hayatın anlamı bu değil. Başarmak ve mutlu hissetmek zorundasın. Soğukkanlı olma konusundaki İngiliz duyarlılığını gerçekten uygulamaya çalışıyorum” dedi.

HARRY DE ANNESİNİ HATIRLATARAK UYARDI

Prens Harry de kısa süre önce yaptığı açıklamada, eşinin ‘acımasız bir propagandaya’ maruz kaldığını belirtmişti.

Paparazzilerin annesi Prenses Diana’ya yaptıklarını şimdi Markle’a uyguladıklarını söyleyen Harry, "Annemi kaybettim ve şimdi karımın da aynı muktedir güçlerin kurbanı oluşunu izliyorum. Ancak her zaman ailemi koruyacağım" demişti.

2017 yılında Prens Harry ile nişanlanan Markle, bunun için oyunculuk kariyerine veda etmişti. Bundan bir yıl sonra evlenerek Sussex Dükü ve Düşesi unvanını alan çift, bu yıl mayıs ayında da ilk çocukları Archie Harrison Mountbatten-Windsor’ı kucaklarına almıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kadın adaydan öneri: Evde kalmışlık sorunu çok eşlilikle çözülür11 Eylül 2019 Çarşamba 18:49
  • İlk Kıbrıslı Türk kadın pilot Merve Özkıran: Kadınlar, erkeklere göre daha iyi uçuyor05 Eylül 2019 Perşembe 10:40
  • AİHM: Kadına yönelik şiddet ayrımcılık31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:44
  • HAKSEN: 9 ayda 697 kadına şiddet ve 258 kadına darp suçu işlendi28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:34
  • Hadise: Nasıl göründüğümden kime ne?28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:57
  • Eski Porno yıldızı BBC'ye konuştu: Sektör tamamen kadın sömürüsü üzerine kurulu26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:54
  • PornHub’ın ortağı kadınları pornoya zorlamış23 Ağustos 2019 Cuma 11:29
  • Bağımsızlık Yolu: “Devlet kadınları şiddetten koruyamıyor”20 Ağustos 2019 Salı 14:31
  • Stephanie Frappart: Liverpool-Chelsea Süper Kupa finalini yöneterek tarihe geçecek kadın hakem14 Ağustos 2019 Çarşamba 16:29
  • UEFA'dan dünyaya İstanbul'dan cinsiyet eşitliği mesajı12 Ağustos 2019 Pazartesi 09:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti