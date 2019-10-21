Meghan Markle uyarılmış: Arkadaşlarım 'Harry ile evlenme, İngiliz basını hayatını mahvedecek' dedi

Yeni hayatıyla nasıl başa çıktığına dair içini döken Meghan Markle, arkadaşlarının başlarda kendisine Prens Harry ile evlenmemesini, çünkü İngiliz bulvar gazetelerinin hayatını mahvedeceğini söylediklerini açıkladı.

Yeni hayatıyla nasıl başa çıktığına dair içini döken Meghan Markle, arkadaşlarının başlarda kendisine Prens Harry ile evlenmemesini, çünkü İngiliz bulvar gazetelerinin hayatını mahvedeceğini söylediklerini açıkladı. Markle, “Kolay olacağını hiç düşünmedim ama adil olur diye düşünüyordum" dedi.

Eşi Prens Harry ile çıktıkları Güney Afrika gezisinde ITV’de yayımlanacak bir belgesel için Tom Bradby’ye bir röportaj veren Sussex Düşesi Meghan Markle, kraliyet hayatına ve İngiltere’deki yeni yaşamına dair içini döktü.

Geçen yıl evliliğine kadar olan dönemi ‘zor’ olarak tanımlayan Markle, neyle karşılaşacağı hakkında bir fikri olmadığını anlattı.

Arkadaşlarının medyanın acımasızlığı konusunda kendisini uyardığını söyleyen Markle, şu ifadeleri kullandı; “Eşimle o dönem ilk tanıştığımda, ben çok mutlu olduğum için arkadaşlarım da öyleydi. Ama İngiliz arkadaşlarım bana, ‘Eminim ki o harika biridir, ancak bunu yapmamalısın çünkü İngiliz bulvar gazeteleri hayatını mahvedecek’ dediler.”

'KOLAY OLACAĞINI HİÇ DÜŞÜNMEDİM AMA ADİL OLUR DİYE DÜŞÜNÜYORDUM'

Buna karşılık ‘safça’ bir tepki verdiğini belirten Düşes, “Mantıklı gelmiyordu. O gazetelerde değildim. Anlamamıştım, bu nedenle baya karmaşıktı” dedi.Özellikle oğlu Archie doğduktan sonra karşılaştığı baskıyla nasıl başa çıktığını anlatırken gözlerinin dolduğu görülen Meghan Markle, “Kolay olacağını hiç düşünmedim ama adil olur diye düşünüyordum. İşte uzlaşmakta en zorlandığım kısım bu” ifadelerini kullandı.

EŞİNE 'H' DİYE HİTAP EDİYOR

Eşi Prens Harry’ye kısaca ‘H’ diye hitap ettiğini belirten Markle, “Uzun zamandır H’ye söylüyorum, sadece hayatta kalmak yetmez. Hayatın anlamı bu değil. Başarmak ve mutlu hissetmek zorundasın. Soğukkanlı olma konusundaki İngiliz duyarlılığını gerçekten uygulamaya çalışıyorum” dedi.

HARRY DE ANNESİNİ HATIRLATARAK UYARDI

Prens Harry de kısa süre önce yaptığı açıklamada, eşinin ‘acımasız bir propagandaya’ maruz kaldığını belirtmişti.

Paparazzilerin annesi Prenses Diana’ya yaptıklarını şimdi Markle’a uyguladıklarını söyleyen Harry, "Annemi kaybettim ve şimdi karımın da aynı muktedir güçlerin kurbanı oluşunu izliyorum. Ancak her zaman ailemi koruyacağım" demişti.

2017 yılında Prens Harry ile nişanlanan Markle, bunun için oyunculuk kariyerine veda etmişti. Bundan bir yıl sonra evlenerek Sussex Dükü ve Düşesi unvanını alan çift, bu yıl mayıs ayında da ilk çocukları Archie Harrison Mountbatten-Windsor’ı kucaklarına almıştı.