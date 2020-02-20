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Meghan Markle Ve Prens Harry’nin Resmen Kraliyet Görevini Bırakma Tarihi Belli Oldu

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Meghan Markle Ve Prens Harry’nin Resmen Kraliyet Görevini Bırakma Tarihi Belli Oldu
Meghan Markle Ve Prens Harry’nin Resmen Kraliyet Görevini Bırakma Tarihi Belli Oldu

Kraliyet görevlerini bırakarak Kanada’da yaşamaya başlayan Meghan Markle ve Prens Harry çifti, son görevlerini yerine getirdikten sonra 31 Mart’ta resmi olarak kraliyetten ayrılıyorlar.

Meghan Markle ve Prens Harry’nin ‘Megxit’ olarak adlandırılan kraliyetten ayrılma süreci tamamlanıyor. Daily Mail’in haberine göre çiftin son kraliyet görevlerini 9 Mart’ta gerçekleştirip resmi olarak 31 Mart’ta ayrılacak.

SON ETKİNLİKLERİNE KATILACAKLAR

Kanada’da yaşamaya başlayan Sussex çiftinin önümüzdeki aylarda kraliyet adına bazı etkinlikler için İngiltere’ye dönmesi bekleniyor. Prens Harry tarafından oluşturulan, gazi sporcuların dokuz dalda yarıştığı Invictus Games spor etkinliği 28 Şubat’ta pop yıldızı Jon Bon Jovi’nin katılımıyla gerçekleşecek. Etkinlikte Prens Harry’nin de hazır bulunacağı belirtildi.

Harry ve Meghan’ın 5 Mart’ta Endeavour Fund ödüllerine birlikte katılması, Harry’nin 6 Mart’taki Silverstone araba yarışında hazır bulunması bekleniyor.

Çift birlikte 7 Mart’taki Mountbatten Festivali’ne katılırken, Meghan Markle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerinde boy gösterecek.

Çift ardından 9 Mart’ta Kraliçe ve diğer kraliyet üyeleriyle birlikte Commonwealth Service denilen İngiliz Devletler Topluluğu resmi törenine katılacak. Çiftin resmi olarak kraliyetten ayrılığı 31 Mart itibarıyla gerçekleşecek.

KRALİÇE SUSSEX ROYAL ADINI YASAKLADI

Kraliyet görevlerini bırakma sürecinin ardından, Meghan Markle ve Prens Harry, taşıdıkları ‘Sussex Royal’ unvanını markalaşma için kullanırken, dün önlerine Kraliçe engeli haberiyle gündeme gelmişti. Kraliçe’nin çifte “Sussex Royal” etiketini kullanmayı yasakladığı duyurulmuştu.

“Sussex Royal” adı, giyim, kırtasiye, kitap ve eğitim materyalleri de dahil olmak üzere bir dizi ürün ve ticari faaliyette kullanılmak üzere bir marka olarak tasarlanmış olsa da Kraliçe’nin Sussex Royal adını kullanmayı yasaklaması üzerine çiftin yeni bir marka kurma yoluna gitmesi gerekebilir.

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