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Meghan Markle’dan ABD’li politikacılara mektup

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Kraliyet görevlerinden ayrıldıktan sonra ABD'ye yerleşen Prens Harry ve eşi Meghan Markle, hemen her gün yeni bir haberle İngiliz basınının gündeminde.
Meghan Markle’dan ABD’li politikacılara mektup

Kraliyet görevlerinden ayrıldıktan sonra ABD'ye yerleşen Prens Harry ve eşi Meghan Markle, hemen her gün yeni bir haberle İngiliz basınının gündeminde.

Meghan Markle, hastalık ve doğum izniyle ilgili ABD’li politikacılara yazdığı mektupla dikkat çekti. İngiliz Daily Mail gazetesi, Markle’ın yazdığı mektupla politikaya olan ilgisini ortaya döktüğünü yazdı.

ULUSAL HAK OLMALI

Markle, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile ABD Kongresi’nin üst kanadı Senato’da Demokrat Partili çoğunluk lideri Chuck Schumer’a hitaben yazdığı mektupta doğum ve hastalık izinlerine ilişkin endişelerini paylaştı.

1030 kelimelik mektupta söz konusu izinlerin ulusal bir hak olması gerektiği vurgulandı.

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