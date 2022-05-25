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Meghan Markle’ın babası felç geçirdi, şimdi gözler Sussex Düşesi’nde

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Meghan Markle'ın babası Thomas Markle geçirdiği felçten sonra hastaneye kaldırıldı. Kraliçe'nin Platin Jübile etkinliğine günler kalmışken Sussex Düşesi Meghan Markle'ın etkinlik öncesi babasını ziyaret etmeyeceği ise merak konusu oldu.
Meghan Markle’ın babası felç geçirdi, şimdi gözler Sussex Düşesi’nde

Meghan Markle’ın babası, Kraliçe’nin Platin Jübile’si için Sussex Düşesi’nin İngiltere’yi ziyaret etmesine bir haftadan daha az bir süre kala büyük bir felç geçirdi. 77 yaşındaki Thomas Markle, Meksika’da hastalandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Thomas Markle, felç nedeniyle konuşamaz hale geldi. Meksika’daki bir hastaneye kaldırılan Markle; daha sonra California’da tedavi görmek için Meksika sınırından feribotla geçti. Markle’ın konuşmasını kaybettiği belirtildi.

İKİ KARDEŞ BABALARININ YANINDA, PEKİ YA MEGHAN MARKLE?

Meghan Markle’ın 55 yaşındaki üvey kardeşi Thomas Jr, olay yaşanırken babasıyla birlikteydi. Samantha Markle ise olayı öğrenir öğrenmez Florida’dan babasının yanına gitti. Samantha Markle yaptığı açıklamada; “Babam hastanede iyileşiyor. Sağlığı ve esenliği için mahremiyet istiyoruz. Sadece huzura ve dinlenmeye ihtiyacı var. Dua ediyoruz” dedi.

Thomas Markle, Kraliçe’nin Platin Jübile kutlamaları için İngiltere’ye seyahat etmeyi planlıyordu.

Thomas Markle’ın arkadaşı fotoğrafçı Karl Larsen, San Diego’da onu görmek için beklediğini söyledi. Larsen şunları söyledi: “Şu anda konuşamadığı için bir kağıda yazıyor. Sesini kaybetti, nedenini bilmiyorum, bu yüzden yazmak zorunda kaldı. Onu görmek için bekliyorum. Henüz durumunun ne kadar ciddi olduğunu bilmiyorum. Pazartesi Jübile için Londra’ya gidecektik. Harry ve Meghan’ın düğününden önce benzer bir şey olduğunda da Thomas’la birlikteydim.”

KRALİÇE’NİN PLATIN ETKİNLİĞİNDE DAMADIYLA TANIŞMAYI UMUYORDU

Thomas Markle, daha önce kalp krizi geçirmişti. Aileye yakın bir kaynak The Sun’a şunları söyledi: “Tom, Meghan’ın düğününden önce kalp krizi geçirdikten sonra diyetini hiç değiştirmedi. Hâlâ çok fazla fast food yiyor. Geçen hafta ilk hastalandığında hastaneye gitmesi gerekiyordu. Kimse Meghan’ın onu ziyaret etmesini beklemiyor; bu pek olası değil.”

Aileye yakın kaynak yaptığı açıklamalarda Thomas Markle’ın, İngiltere gezisi sırasında Meghan ile tekrar bir araya gelebileceğini ve Harry ile ilk kez şahsen tanışabileceğini umduğunu da söyledi.

Thomas Markle, kızıyla dört yıldır hiç konuşmamış ve iki torunuyla da hiç görüşmemişti.

Prens Harry ve Meghan Markle çifti, Kraliçe’nin etkinliğine üç yaşındaki Archie ve Jubile hafta  sonunda ilk doğum günü olan Lilibet ile katılacaklarını doğruladı. Çiftin, Windsor Kalesi’ndeki Frogmore Cottage’da kalacakları düşünülüyor. Ancak Kraliçe, kraliyet ailesi üyesi olmadıkları için saray balkonunda görünmeyeceklerine karar verdi.

Etkinlik öncesi yaşanan bu olay, şimdi gözleri Meghan Markle’a çevirdi. Markle uzun zamandır babasıyla görüşmüyor.

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