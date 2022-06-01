Mehmeçik’te düzenlenen etkinlikle çocuklar doyasıya eğlendi

Mehmetçik Belediyesi 1 Haziran Dünya Çocuk Günü çerçevesinde, çocuklara yönelik olarak eğlenceli etkinlikler düzenledi.

Mehmetçik Balalako Meydanı'nda yer alan etkinlikte düzenlenen çeşitli aktiviteler ile çocuklar doyasıya eğlenerek güzel bir gün geçirdi.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, etkinlikle ilgili olarak BRT’ye konuşarak tüm çocukların bu özel gününü kutladı.

Pandemi nedeniyle 2 yıldır söz konusu etkinliği düzenleyemediklerini hatırlatan Sarıçizmeli, çocukların her şeyin en iyisini ve en güzelini hak ettiklerini belirtti.

Etkinliğe katılan çocukların eğlencesi de görülmeye değerdi.

Çocuklar da etkinliği çok beğendiklerini ve çok eğlendiklerini aktardı.