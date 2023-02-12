Mehmed Ali Birand ‘bildiriyor’: Türkiye’nin kağıttan kaplan olduğu anlaşılıverdi

Deprem bölgesinde bulunan Umur Birand, babası Mehmet Ali Birand’ın 1999’daki Gölcük depremi sonrasındaki bir programından görüntü yayınlayarak “Bu sözlerin altına imzamı atarım” dedi.

Mehmet Ali Birand söz konusu programda 24 yıl önceki depremi anlatırken, “Büyüklüğü ve gücüyle övünen Türkiye’nin bürokrasisiyle, askeriyle, devlet yapısıyla ne kadar kağıttan bir kaplan olduğu anlaşılıverdi” demişti.

Adıyaman… Fotoğraf: Reuters

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i de sarstı.

Çarşamba gününden beri Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunduğunu belirten Birand “Gördüğüm ve şahit olduğum olaylar bana babamın bu sözlerini hatırlattı. Bu sözlerin altına imzamı atarım” dedi.