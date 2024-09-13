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Mehmet Akif Caddesi hafta sonu yer yer araç trafiğine kapatılacak

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Lefkoşa'nın kanalizasyon ana taşıyıcı hattındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Mehmet Akif Caddesi hafta sonu yer yer araç trafiğine kapatılacak.
Mehmet Akif Caddesi hafta sonu yer yer araç trafiğine kapatılacak

Lefkoşa Türk Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Akif Caddesi yarın ve pazar günü geçici olarak yer yer araç trafiğine kapatılacak. Trafik akışı çalışmaların ilerlemesine göre düzenlenecek.

Çalışmaların tamamlanıp yenilenen sistemin devreye alınması ile birlikte 16 Eylül Pazartesi sabahı Mehmet Akif Caddesi yeniden tamamen araç trafiğine açılacak. Sürücülerin çalışmalar boyunca trafik işaretleri ve yönlendirmelerine dikkat etmesi istendi.

LTB, maliyeti 36 Milyon TL olan kanalizasyon ana taşıyıcı hattının devreye girmesinde son aşamaya gelindi.

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