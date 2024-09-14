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Mehmet Akif Caddesi yer yer araç trafiğine kapatılıyor

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Lefkoşa’nın kanalizasyon ana taşıyıcı hattındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Mehmet Akif Caddesi yer yer araç trafiğine kapatılıyor.
Mehmet Akif Caddesi yer yer araç trafiğine kapatılıyor

Lefkoşa’nın kanalizasyon ana taşıyıcı hattındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Mehmet Akif Caddesi yer yer araç trafiğine kapatılıyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Akif Caddesi bugün ve yarın günü geçici olarak yer yer araç trafiğine kapatılacak. Trafik akışı çalışmaların ilerlemesine göre düzenlenecek.

Çalışmaların tamamlanıp yenilenen sistemin devreye alınması ile birlikte 16 Eylül Pazartesi sabahı Mehmet Akif Caddesi yeniden tamamen araç trafiğine açılacak. Sürücülerin çalışmalar boyunca trafik işaretleri ve yönlendirmelerine dikkat etmesi istendi.

LTB, maliyeti 36 Milyon TL olan kanalizasyon ana taşıyıcı hattının devreye girmesinde son aşamaya gelindi.

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