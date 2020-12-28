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Mehmet Akif Ersoy, Kabri Başında Anıldı

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 İstiklâl Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 84. yılında mezarı başında anıldı.
Mehmet Akif Ersoy, Kabri Başında Anıldı

 İstiklâl Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 84. yılında mezarı başında anıldı.

Ersoy için Edirnekapı'daki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Törende, Eyüpsultan Müftüsü Mustafa Mesten'in Kur'an-ı Kerim okumasının ardından İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı İstanbul'da bulunan 444 imam hatip okulu öğrenci ve öğretmenleri tarafından okunan 444 hatmin duasını yaptı. 

Duanın ardından İstanbul Valisi Ali Vali Yerlikaya ve beraberindekiler, Mehmet Akif Ersoy'un kabrine karanfil bıraktı.

Törene, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Aksu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Ünsal, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ile İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı katıldı. 

Öte yandan 27 Aralık olan anma günü, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bugün yapıldı.

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