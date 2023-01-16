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Mehmet Ali Erbil, üst solunum şikayeti ile Girne’de hastaneye kaldırıldı

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Mehmet Ali Erbil, üst solunum şikayeti ile Girne’de hastaneye kaldırıldı
Mehmet Ali Erbil, üst solunum şikayeti ile Girne’de hastaneye kaldırıldı

Mehmet Ali Erbil, üst solunum şikayeti ile Girne’de hastaneye kaldırıldı

Sunucu ve oyuncu Mehmet Ali Erbil, Kuzey Kıbrıs ziyareti sırasında üst Solunum yolundaki rahatsızlığı sebebiyle Girne’deki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Ali Erbil, 3 yıl önce evinin banyosunda düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu.

Mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşan Mehmet Ali Erbil, aylarca yoğun bakımda kalmıştı.

2018 yılında ciddi sağlık sorunları yaşayan ve uzun süre hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil, Kuzey Kıbrıs'ta rahatsızlandı.

Erbil'in sağlık durumu ile ilgili olarak hastane yetkileri herhangi bir açıklama yapmazken, üst Solunum yolundan rahatsız olduğu ve hastanede müşahade altına alındığı öğrenildi.

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