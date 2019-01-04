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Mehmet Ali Erbil'den kötü haber geldi

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Mehmet Ali Erbil'den kötü haber geldi
Mehmet Ali Erbil'den kötü haber geldi

Yaklaşık üç aydır hastanede tedavisi devam eden Mehmet Ali Erbil’in bir süre önce normal odaya alındığı ortaya çıktı. Beş gün boyunca ailesiyle hasret gideren ünlü şovmenin durumunun kötüye gitmesiyle yeniden yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumuyla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Durumunun iyiye gitmesiyle normal odaya alınan şovmenin 5 gün sonra yeniden yoğun bakıma alındığı ortaya çıktı. Hastane ve ailesi tarafından gizlenen bu gelişmenin ardından steril ortamda aile fertlerini gören, onlarla sohbet eden Erbil’in, sağlık durumunun kötüleşmesiyle tekrar solunum cihazına bağlanması ailesini üzdü.

Babam için dua edin

Yeniden yoğun bakıma alınmasının ardından ünlü şovmenin kızı Sezin Erbil, Instagram hesabında babasıyla paylaştığı fotoğrafına “Yoğun bakımda 77. gün. Dualarınıza ihtiyacı var babamın. Açıklama yapmıyoruz çünkü durumu sürekli değişiklik gösteriyor. Tek inandığım toplu duanın gücü” notunu düştü.

 5 gün normal odada kalan Mehmet Ali Erbil’in çocukları ve abisi başta olmak üzere ailesiyle konuşup hasret giderdiği öğrenildi. 

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