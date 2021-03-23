  • BIST 1.377
  • Altın 439,655
  • Dolar 7,8430
  • Euro 9,3068
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKA7836 test yapıldı, 13'ü yerel 24 pozitif vaka

Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen "Baton salam" itirafı: Şimdi yapsam Taksim'de asarlar

» »
"Bizim zamanımızda birazcık televizyonlarda hoşgörü vardı; şimdi yapsam Taksim'de asarlar"
Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen "Baton salam" itirafı: Şimdi yapsam Taksim'de asarlar

Uzun süredir rahatsızlığından dolayı evinde olan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Instagram üzerinden katıldığı canlı yayında yıllar önce yayınlanan programında yarışmacıların ağzına salam sokmasıyla ilgili konuştu. Prodüksiyonun isteklerini yaptığını söyleyen Erbil, "Şimdi yapsam Taksim'de asarlar" itirafında bulundu.

Yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu rahatsızlığından dolayı evinde tedavi gören şovmen Mehmet Ali Erbil, Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın Instagram üzerinden yaptığı Mücbir Sebepler programının konuğu oldu. Kuşum Aydın'ın da dahil olduğu yayında samimi itiraflarda bulunan Erbil, yıllar önce seyircinin ağzına baton salam sokmasıyla ilgili samimi itiraflarda bulundu.

"Bizim zamanımızda birazcık televizyonlarda hoşgörü vardı; şimdi yapsam Taksim'de asarlar"

Çarkıfelek'te yaşanan en komik anları konuşurken kahkahanın eksik olmadığı yayında, Küçükçağlayan'ın "Pantolon indimeyi, ağza sosis sokmayı özlediniz mi?" sorusu üzerine konuşan Erbil, şunları söyledi:

"Sosiste hatam var. Üstelik bir de Macar sosis. Bir de bir elimle birine, öbür elimle öbürüne yediriyorum. Prodüksiyon bunlarla uğraşıyor. Ben de ergen gibi onlar elime ne verirse seyirciye yediriyorum. Bizim zamanımızda birazcık televizyonlarda hoşgörü vardı. Şimdi yapsam Taksim'de asarlar."

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sırp model: Djokovic'i baştan çıkarmam için 60 bin euro teklif edildi22 Mart 2021 Pazartesi 23:46
  • Restoran promosyonundan faydalanmak için onlarca insan adını somon olarak değiştirdi22 Mart 2021 Pazartesi 22:47
  • Açık artırmaya çıkıyor: İnsansı robot Sophia resim ‘çizdi’22 Mart 2021 Pazartesi 22:10
  • Araştırma: Kediler, ‘insanı’na kötü davrananlara karşı ne yapar?22 Mart 2021 Pazartesi 21:38
  • İsveç bankası Nordea: Erdoğan Merkez Bankası’nı yönettiği sürece TL’ye yatırım yapmayacağız22 Mart 2021 Pazartesi 20:15
  • Babaları Türkiye'de açıkladı: Gigi'nin ismi Nur, Bella'nın ismi de Hayriye22 Mart 2021 Pazartesi 19:30
  • Altın fiyatları: Gram altın dövizi takip ederek yükseldi, bir günde yaklaşık yüzde 10 değer kazandı22 Mart 2021 Pazartesi 19:04
  • Kapalı Üreme Programındaki Kızıl Şahinlerden Güzel Haber!22 Mart 2021 Pazartesi 10:02
  • HBO'dan üç yeni Game of Thrones dizisi21 Mart 2021 Pazar 23:14
  • Babası 'cesaretli olsun' diye 6 yaşındayken Toroslar'a bıraktı: Hayvanları gözlemleyerek hayatta kaldı21 Mart 2021 Pazar 22:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti