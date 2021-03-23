Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen "Baton salam" itirafı: Şimdi yapsam Taksim'de asarlar

Uzun süredir rahatsızlığından dolayı evinde olan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Instagram üzerinden katıldığı canlı yayında yıllar önce yayınlanan programında yarışmacıların ağzına salam sokmasıyla ilgili konuştu. Prodüksiyonun isteklerini yaptığını söyleyen Erbil, "Şimdi yapsam Taksim'de asarlar" itirafında bulundu.

Yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu rahatsızlığından dolayı evinde tedavi gören şovmen Mehmet Ali Erbil, Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın Instagram üzerinden yaptığı Mücbir Sebepler programının konuğu oldu. Kuşum Aydın'ın da dahil olduğu yayında samimi itiraflarda bulunan Erbil, yıllar önce seyircinin ağzına baton salam sokmasıyla ilgili samimi itiraflarda bulundu.

"Bizim zamanımızda birazcık televizyonlarda hoşgörü vardı; şimdi yapsam Taksim'de asarlar"

Çarkıfelek'te yaşanan en komik anları konuşurken kahkahanın eksik olmadığı yayında, Küçükçağlayan'ın "Pantolon indimeyi, ağza sosis sokmayı özlediniz mi?" sorusu üzerine konuşan Erbil, şunları söyledi:

"Sosiste hatam var. Üstelik bir de Macar sosis. Bir de bir elimle birine, öbür elimle öbürüne yediriyorum. Prodüksiyon bunlarla uğraşıyor. Ben de ergen gibi onlar elime ne verirse seyirciye yediriyorum. Bizim zamanımızda birazcık televizyonlarda hoşgörü vardı. Şimdi yapsam Taksim'de asarlar."