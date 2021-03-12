Mehmet Ali Talat: "Bir başka ülkenin partisinin KKTC’de faaliyet göstermesi etik değildir"

2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs TV’de Okan Veli Şafaklı’nın konuğu oldu.

“Love Erdoğan” yazılı pankartların karalanması olayıyla ilgili polisin başlattığı soruşturma kapsamında Mağusa Polis Müdürlüğü’ne ifadeye çağrılan dört kişi hakkında “Suç İşlemek İçin Gizli İttifak Oluşturmak” suçundan dava okunduğunu anımsatan Talat, “Gizli ittifak oluşturma suçundan dava okunması bana göre hayret vericidir. Gizlenen falan yoktur. Billboardu çizmek, bana göre basit bir zarar vermedir” dedi.

Talat, bir başka ülkenin partisinin KKTC’de faaliyet göstermesini etik bulmadığını da ifade ederek, AK Parti Gençlik Kollarını işaret etti.

"PANKARTI GÖRÜNCE GÜLÜP GEÇMELİYDİM"

“Love Erdoğan” yazılı pankartı görünce “gülüp geçmeliydim” diyen Talat, "Karşı görüşten olunsa bile bu yapılmalıydı" dedi ve esas gündemin pandemi ve Kıbrıs sorunu olması gerektiğini vurguladı.

Cenevre’de gerçekleşecek olan 5+BM toplantısının yaklaştığını ve bu konferansın yüzde 99 çökeceğini kaydeden Talat, “Böyle olursa 5 yıl boyunca hiçbir şey yapılmayacak. Kıbrıs sorunu unutulacak” dedi.

Gayri resmi konferansın başarısız olması durumunda bu işin biteceğini savunan Talat, “Genel Sekreter Guterres, ‘bana ne, ne haliniz varsa görün’ diyecek” ifadelerini kullandı.

Talat, konferans çökerse, Kıbrıslı Türkler iki devletlilik istedi diye “onu da deneyelim” denmeyeceğini savundu