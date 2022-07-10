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Mehmet Ali Talat Covid-19'a yakalandı

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Eski Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat Covid-19'a yakalandığını sosyal medyadan duyurdu
Mehmet Ali Talat Covid-19'a yakalandı

2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Covid-19'a yakalandığını sosyal medyadan duyurdu. Mehmet Ali Talat,  bayram ziyaretlerine başlamadan önce dün yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

Talat'nın paylaşımı şöyle:

En sıkıntılı varyantlarını atlattıktan sonra bayram ziyaretlerine başlamadan Cumartesi yaptırdığım test covid pozitif çıktı. Görünüşte hafif semptomlarla atlatacağım. Kısacası bu bayram, bayramlaşmalar telefonla olacak... Herkese iyi bayramlar, sağlıklı günler dilerim.

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