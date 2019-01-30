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Mehmet Ali Talat: Federasyon dışındaki hedefler imkansızdır

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2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat son dönemde polemiklere neden olan iki devletli çözüm tartışmalarına dair sosyal medya hesabından açıklama yayımladı
Mehmet Ali Talat: Federasyon dışındaki hedefler imkansızdır

Mehmet Ali Talat yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Türkiye Dışişleri Bakanının KKTC ziyareti sonrasında yapılan açıklamalar, Sayın Bakanın ziyaretinin önemini ve uluslararası yankılarını kat kat aşmış bulunuyor… Yapılan açıklamalar aynı zamanda gündemlerinde bulunan konuların yeterli düzeyde tartışılmadığını gösteriyor. Yeterince tartışılsaydı ziyaret sonrasında, ima yollu göndermelere gerek kalmazdı, dışarı çıkıldığında görüş birliği ifade edilir ve konu kapanırdı…
 

Bu ziyaret vesilesi ile yapılan açıklamaları dikkate alarak, geçmişte ifade ettiğim önemli bir hususu tekrarlamak isterim…
Birleşmiş Milletler parametreleri olarak nitelediğimiz temel ilkeler; iki toplumlu, iki kesimli, toplumların siyasi eşitliğine ve karar alma süreçlerindeki etkin katılımlarına dayalı, federal çözüm; başta Kıbrıslı Türkler için en önemli koruyucu limandır, zırhtır… Federal çözümde iki kurucu devlet ve bunların idari sınırları vardır ve bu devletler eşit statüde olacaklardır. Kıbrıslı Türklerin, federal bünyede dünya tarafından tanınan yönetimleri, mahkemeleri, hükümeti, meclisi, polisi ve kurumları olacaktır. Uluslararası spor, kültürel faaliyetler hayal olmaktan, havaalanları ve deniz limanları yasaklı olmaktan çıkacaktır.
Ve daha sayabileceğimiz birçok güvence doğrudan federasyonun daha tanımından kaynaklanmaktadır… Bu nedenle Kıbrıslı Türklerin çıkarı BM parametrelerine sıkı sıkıya sarılmaktan ve federasyona sahip çıkmaktan geçmektedir…
Sayısız BM Güvenlik Konseyi kararı ortada dururken, başka çözümler peşine düşmek yeniden bir hayal kırıklığı yaşatacak ve belki de iş işten geçmiş olacaktır…
Rum tarafının olumsuz yaklaşımlarını, Anastasiades’in siyasi eşitliğimize ve karar alma süreçlerindeki etkin katılımımıza karşı çıkmasını bahane ederek başka yollara sapacağımıza, dünyayı ayağa kaldırarak BM parametreleri dışına çıkan Rum tarafını çerçeveye girmeye zorlamak çok daha akılcı ve başarılması daha kolay bir hedef olacaktır. Bilmeliyiz ki BM parametreleri dışındaki hedefler halen imkansızdır…"

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