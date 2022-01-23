Mehmet Ali Talat Oyunu Kullandı

Erken Genel Seçimi için oy kullanma işlemi devam ediyor…
İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Girne 19 Mayıs Maarif Koleji’nde oyunu kullandı.
Talat , seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi. Vatandaşı oy kullanmaya davet etti.
Erken Genel Seçimi için oy kullanma işlemi devam ediyor…
İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Girne 19 Mayıs Maarif Koleji’nde oyunu kullandı.
Talat , seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi. Vatandaşı oy kullanmaya davet etti.
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