Mehmet Ali Talat, Sosyal Medyadan Sitem Etti

2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 32 yıl önce Türkiye’nin Özker Özgür’ün TC pasaportunu iade etmesini istediğini ve aldığını hatırlatarak, “Yazık, 32 yıl sonra tekrar o günlerin anlayışına dönmek çok acı” dedi.
2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanlığı eski Basın ve İletişim Koordinatörü Ali Bizden’in Türkiye’ye alınmamasını değerlendirdi.
Talat, 32 yıl önce Türkiye’nin Özker Özgür’ün TC pasaportunu iade etmesini istediğini ve aldığını hatırlatarak, “Bunca yıl sonra ise Bizden'e Türkiye'ye girme yasağı getirilmiş! Yazık, 32 yıl sonra tekrar o günlerin anlayışına dönmek çok acı” dedi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.