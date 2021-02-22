Mehmet Ali Talat'ın torunu ''Mehmet Ali'' dünyaya geldi

Eski Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat bugün dördüncü kez dede oldu.

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İpek ve Ongun Talat çifti Caner’den sonra doğan ikinci bebeğine Mehmet Ali ismini verdi.

Doğumun ardından kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat

''Dördüncü torunum Mehmet Ali’yi bugün kucağıma alma mutluluğunu yaşadım. İpek ve Ongun’a bize bu sevinci yaşattıkları için teşekkür ederim. Doğumda emeği geçen Dr. Meryem Ustaoğlu ve ekibine, Dr. Dervişe Tunççevik ve Medical Port Tunççevik Hastanesi ve çalışanlarına teşekkürü bir borç bilirim.'' dedi.