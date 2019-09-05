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Mehmet Alkan’dan Bahçeli’ye mektup: Tez zamanda ölmeniz dileğiyle

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PKK'nin 2015 yılında Şırnak'ta jandarma karakoluna yaptığı saldırıda yaşamını yitiren Yüzbaşı Ali Alkan'ın ağabeyi eski Yarbay Mehmet Alkan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye mektup gönderdi
Mehmet Alkan’dan Bahçeli’ye mektup: Tez zamanda ölmeniz dileğiyle

PKK saldırısında hayatını kaybeden asker Ali Alkan'ın KHK'yla ordudan atılan ağabeyi Yarbay Mehmet Alkan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye mektup gönderdi.

Mehmet Alkan Twitter hesabından mektubun son bölümünü, “Akapenin kuyrugu Bahçeli: Randevu istedim, vermedi. Mektup yazdım, cevap vermedi. Açık mektup yazdım, belki görmemiştir diye kapalı mektup yazdım. Kapı duvar misali, Boş tenekeden ses çıkıyor bundan cevap çıkmıyor...” mesajıyla paylaştı.

Alkan’ın mektubunun son bölümünde şu ifadeler yer alıyor:

“Velhasıl zalimlerle berabersiniz ve vebaliniz çok büyük, nefesim ve gücüm yettikçe (bu dünyada zor ama) inanıyorsanız öbür tarafta binlerce mağdurlarla elim yakanızda oalcaktır ve o gün sizin açınızdan gerçekten çetin olacaktır. Tez zamanda gerçeği görmeniz veya ölmeniz dileğiyle…”

 

Mehmet Alkan@MehmetAlkanTC

Akapenin kuyrugu Bahçeli:
Randevu istedim, vermedi.
Mektup yazdım, cevap vermedi.
Açık mektup yazdım, belki görmemiştir diye kapalı mektup yazdım.
Kapı duvar misali,
Boş tenekeden ses çıkıyor bundan cevap çıkmıyor...

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NE OLMUŞTU?

Şırnak’ın Beytüşşebab ilçesinde, 2015 yılında PKK üyeleriyle girdiği çatışmada hayatını kaybeden Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan’ın Osmaniye’de düzenlenen cenaze töreninde konuşan ağabeyi Mehmet Alkan hükümete tepki göstermişti. Alkan, “Burada vatan evladı 32 yaşında. Daha vatanına, sevdiklerine doymadı. Bunun katili kim? Bunu sebebi kim? Düne kadar ‘çözüm’ diyenler bugün neden sonuna kadar ‘savaş’ diyor” demişti.

Alkan, 1 Eylül 2016 tarihinde yayınlanan KHK ile ihraç edilmiş ve hakkında “FETÖ üyesi” olduğu iddiasıyla dava açılmıştı. Alkan, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılandığı davada beraat etmişti.

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