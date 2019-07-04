Mehmet Berkel Anı Turnuvası 7 Temmuz’da son bulacak

7 Temmuz’da final karşılaşmasıyla son bulacak turnuvada Larnaka Gençler Birliği SK, İskele Trabzon SK, Mehmetçik SK, Değirmenlik SK, Yarköy Pamukkale SK, Kaplıca SK mücadele etti.
İskele Festivali kapsamında bu yıl Mehmet Berkel anısına düzenlenen Futbol Turnuvasında sona yaklaşıldı. 7 Temmuz’da final karşılaşmasıyla son bulacak turnuvada
Larnaka Gençler Birliği SK, İskele Trabzon SK, Mehmetçik SK, Değirmenlik SK, Yarköy Pamukkale SK, Kaplıca SK mücadele etti.
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