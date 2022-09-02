Mehmet Çakıcı: Birleşme protokolünün seçimlerden sonraya ertelenmesini ‘üzüntüyle’ karşılıyoruz

Çakıcı, “TKP-PM, TDP-PM’nin birleşme protokolünü hayata geçirmeyi Kasım 2022 ayında yapılacak yerel seçimlerin sonrasına erteleme kararını ‘üzüntüyle’ karşılıyor” dedi.

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP-YG) Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ile birleşme adına yapılan görüşmelerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Çakıcı, TDP Genel Başkanı Mine Atlı’nın teklifi ile başlattıkları ‘TKP-TDP’nin birleşmesi için iyi niyetle ve azami şekilde yapıcı tutum ortaya koyarak olumlu bir noktaya ulaştıklarını ifade etti.

Yapılan son toplantıda bir birleşme protokol metni üzerinde uzlaştıklarını belirten Çakıcı, “TDP-PM Salı akşamı, TKP-PM’de Çarşamba akşamı toplanarak birleşme portokol metnini görüşüp onaylayacaktı” dedi.

“TDP-PM BİRLEŞME SÜRECİNİN YEREL SEÇİMLER SONRASINA KADAR DONDURULMASI KARARI ALDI”

TDP-PM’nin Salı akşamı toplandığını ancak birleşme sürecinin yerel seçimler sonrasına kadar dondurulması kararı aldıklarını aktaran Çakıcı, konunun TKP tarafına bildirildiğini söyledi.

“ERTELEME KARARINI ÜZÜNTÜYLE KARŞILIYORUZ”

Çakıcı, TKP-PM’nin TDP ile yapılan solun birleşmesi ile ilgili görüşmelerde ortaya çıkarılan birleşme protokolünü görüştüğünü aktararak, TKP-PM, TDP-PM’nin protokolü hayata geçirmeyi Kasım 2022 ayında yapılacak yerel seçimlerin sonrasına erteleme kararını ‘üzüntüyle’ karşıladıklarını dile getirdi.

Çakıcı'nın açıklamasının tamamı ise şöyle:

“Ocak 2022 Milletvekilliği Genel seçimleri öncesinde partimizin yetkili organlarında alınan solda iş ve güç birliği yapılması ve bu amaçla çaba harcanması kararı gereğince elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalıştığımız kamuoyumuzun bilgisindedir.

Genel seçimlerden sonra da aynı karara dayalı olarak solda iş ve güç birliği ve mümkünse birleşme çalışmalarımızı samimiyetle sürdürdük. Bu bağlamda YKP, TDP, BKP ve Sol Hareket ile eylem birlikteliği inşa etmeyi başardık. Bunun yanı sıra TDP’nin yeni Genel Başkanı’nın teklifiyle başlattığımız TKP-TDP birleşmesi için iyi niyetle ve azami şekilde yapıcı tutum ortaya koyarak olumlu bir noktaya ulaştık.

Genel başkanların başkanlığındaki TKP ve TDP MYK üyeleri olarak yapılan son toplantıda bir birleşme protokol metni üzerinde uzlaştık. Buna göre, TDP-PM Salı akşamı, TKP-PM’de Çarşamba akşamı toplanarak birleşme portokol metnini görüşüp onaylayacaktı.

TDP-PM Salı akşamı toplandı. Ancak birleşme sürecinin yerel seçimler sonrasına kadar dondurulması kararı alarak TKP tarafına bildirdi. Dün akşam (Çarşamba) toplanan TKP-PM konuyu değerlendirdi ve aşağıdaki kararları aldı.

“TKP-PM TDP ile yapılan solun birleşmesi ile ilgili görüşmelerde ortaya çıkarılan birleşme protokolünü görüştü. TKP-PM, TDP-PM’nin Birleşme Protokolünü hayata geçirmeyi Kasım 2022 ayında yapılacak yerel seçimlerin sonrasına erteleme kararını üzüntüyle karşılamaktadır. TKP-PM birleşme protokolünü onaylamakla birlikte, birleşmenin anlamlı olabilmesi için yerel seçimlerden önce olmasında ısrarlı ve kararlıdır. TKP-PM birleşmenin yerel seçimlerden önce sağlanabilmesi için TDP’den en geç bir hafta içinde yeniden değerlendirme yapıp TKP tarafını ve kamuoyunu bilgilendirmesini talep etmektedir.”

TKP olarak toplumumuzun emekten yana ve Kıbrıs’ta barıştan-çözümden yana siyasi partilerin birleşerek veya ittifaklaşarak yurttaşa güven veren güçlü bir alternatif ortaya koyması yönündeki arayış ve çabalarımız sürecektir.

“Vazgeçmeyiz yurdumuzdan” belgimiz olmaya devam ediyor. Bu vesileyle, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutlar, yurdumuzun ve dünyanın barışa olan ihtiyacını bir kez daha öne çıkararak yurtta barış, dünyada barış çağrımızı yineleriz."