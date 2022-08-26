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Mehmet Çakıcı: TKP-TDP birleşmesi ile ilgili olumlu bir aşamaya geldik

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TKP-YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, TDP ile birleşme konusunda olumlu bir aşamaya geldiklerini belirtti, "Benim için duygusal ve anlamlı..." dedi.
Mehmet Çakıcı: TKP-TDP birleşmesi ile ilgili olumlu bir aşamaya geldik

Toplumcu Kuruluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ile birleşme konusunda olumlu bir aşamaya geldiklerini açıkladı.

Çakıcı, “Yıllar sonra TDP Parti Merkezi'nden artık güler yüzle çıkıyoruz. Benim için de çok duygusal ve anlamlı…” dedi.

“TKP- TDP Birleşmesi ile ilgili olumlu bir aşamaya geldik. Toplum bizden birleşme bekliyor” diyen Çakıcı, şöyle devam etti:

“Güçlü bir sosyal demokrat sol bir duruş bekliyor. Uzun zamandır bunu söylüyorum. TDP içindeki Mine Atlı başkanlığındaki yeni ekip de inançlı ve dinamik... TKP’deki arkadaşlarla da birleştiğinde de toplumun yeni umudu olacaktır. Biz de bugünkü sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Umut her zaman vardır. Yurdumuzdan vazgeçmeyiz...”

 

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