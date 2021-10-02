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Mehmet Ceyhan uyardı: Böyle giderse 5’inci, 6’ncı dalgaları yaşayacağız

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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, dünyada vaka sayılarında yaklaşık 10 gündür aşağıya doğru gidiş olduğunu belirtti.
Mehmet Ceyhan uyardı: Böyle giderse 5’inci, 6’ncı dalgaları yaşayacağız

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, dünyada vaka sayılarında yaklaşık 10 gündür aşağıya doğru gidiş olduğunu belirtti.

Türkiye’de haftalık vaka ortalamaları ile baktığımız zaman, Türkiye’nin hala artış döneminde olduğunu ifade eden Ceyhan, “Bu dalgadır zaten, olduğu yerde durmaz.  Dünyadaki azalmayı oluşturanların da Güney Asya ülkeleri ve Orta Doğu bölgesi olduğu görüldü. Avrupa ve Kuzey Amerika’da vaka azalması henüz yok. Fakat olacak, ben böyle bir şeyin arifesinde olabileceğimizi de düşüyorum. Bu vakalar çünkü dalga şekilde seyrediyor, azalma dönemine girecek” ifadelerini kullandı.

“SALGININ DİNAMİĞİ BÖYLE”

Prof. Dr. Ceyhan, vakalarda azalma dönemine gidildiğinde dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaparak şöyle konuştu:

“Ama bu bizi yanıltmasın. Bu tehlikenin geçtiği, azaldığı anlamına gelmez. Çünkü salgın eğrisi bir düz çizgi, bir dalga şeklinde seyrettiği için bu iş devam ettiği sürece 5’inci 6’ncı dalgaları yaşayacağız. 25-30 bin civarlarında devam ediyor bir süredir, buradan aşağıya mı inecek yukarıya doğru mu çıkacak? Biz okulların açılmasındaki etkiyi, insanların tatilden dönüp kapalı iş yerlerinde çalışmasının etkisini daha görmedik.

Bir bulaştırıcı kat sayısı var; bir kişi şu anda 3-4 kişiye bulaştırıyor. Bunun da gözle görülür bir artış haline gelmesi 1-1,5 ayı bulabiliyor. Bir süper bulaştırıcı da girerse devreye o zaman çok daha erken vaka sayıları artıyor.

Çünkü onlar birdenbire yüzlerce, binlerce kişiyi enfekte ediyor. Eğer böyle 25-30 bin arasında düz giderse bir süre sonra yeni bir artış görürüz. Yeni bir artış görsek de bir süre sonra aşağıya inecek. Biz bir şey yapsak da yapmasak da iniyor, bu salgının dinamiği böyle.

“ÇİZGİNİN DÜZ ÇİZMESİNİ ENGELLEMEMİZ LAZIM”

Dolayısıyla özellikle tatilin bitmesi ile birlikte ortaya çıkan etkileri yeni bir artış trendi diye görebiliriz. Ama buradan aşağıya da gidebilir.

Nerede takılacağımız önemli. İlk dalgada binlerde takıldık, sonra arkasından hep 5 binlerde takıldık. 5 binlerde takıldığınız zaman bu hep önünüzde bir dalganın başlayacağını gösteriyor.

Sizin o çizginin düz çizmesini engellemeniz lazım, oradan aşağıya 100’lü vakalara inmeniz lazım ki kontrol edilebilir seviyede olsun.” DHA

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