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Mehmet Ceyhan'dan Canan Karatay'a Sert Tepki; Halk Da Yalan Olduğunu Biliyor

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Mehmet Ceyhan'dan Canan Karatay'ın "Karbonatlı gargara koronaya iyi geliyor" sözlerine tepki: Halk da yalan olduğunu biliyor
Mehmet Ceyhan'dan Canan Karatay'a Sert Tepki; Halk Da Yalan Olduğunu Biliyor

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Canan Karatay'ın "Koronavirüse karşı sabah akşam karbonatlı suyla gargara yapın" sözlerine tepki gösterdi. Ceyhan, "Karbonatla gargara ve kelle paça ile halkın yanıltıldığı günlere geri dönmeyelim. Halk da bunun yalan olduğunu biliyor" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Prof. Dr. Canan Karatay'ın dün yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Ceyhan, bir televizyon kanalının kendisini arayarak, Prof Dr. Canan Karatay'ın sağlık çalışanlarının karbonatla gargara yaparak korunması gerektiğine dair yaptığı açıklamanın sorulduğunu belirterek, "Artık halk da bunun yalan olduğunu biliyor, bu insanlar gündeme gelmek için bunları uyduruyor dedim. Halk merak ediyor dediler. Oysa halk merak etmiyor. Merak etmesi için uğraşmayın lütfen" ifadelerini kullandı.

"HALK DA BUNUN YALAN OLDUĞUNU BİLİYOR"

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Bir kanaldan aradılar. Artık pek sesi çıkmayan birinin 'karbonatla gargaranın korona virüsü öldürdüğünü söylediğini," benim buna ne diyeceğimi sordular.

Artık halk da bunun yalan olduğunu biliyor, bu insanlar gündeme gelmek için bunları uyduruyor dedim. Halk merak ediyor dediler. Oysa halk merak etmiyor. Merak etmesi için uğraşmayın lütfen.

"YANLIŞ OLDUĞUNU BİLİYORSUNUZ, HABER YAPMAYIN"

Bu saçmalıkları haber yaparken lütfen düşünün. Sağlık çalışanları canını verirken, güvenlik görevlileri ve diğer basın çalışanları yaşamlarını tehlikeye atarken, sizden de beklenen tek bir şey var. Siz de halkı doğru bilgilendirmek için en az bizim kadar emek verdiniz. Şimdi halkın önlemlere uymamasına ve salgının artmasına neden olacak böyle yanlış olduğunu bildiğiniz şeyleri haber yapmayın lütfen.

Bu kadar bilimsel gelişmelerden ve bilgi birikimden sonra tuzlu suyla karbonatla gargara, kelle paça ile salgının önleneceği yalanlarıyla halkın yanıltıldığı günlere geri dönmeyelim. İleri gideceğimize taş devrine geri dönmeyelim"

CANAN KARATAY NE DEMİŞTİ?

Kovid-19 salgının başında 'kelle paça' ile gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, virüsle mücadele yöntemleriyle ilgili yeni bir tavsiyede bulunarak "Koronavirüse karşı sabah akşam karbonatlı suyla gargara yapın" ifadelerini kullanmıştı.

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