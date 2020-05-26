Mehmet Ceyhan’ın cansız bedeni deniz üzerinde görüldü

Alagadi’de 23 Mayıs tarihinde denize kaybolan 27 yaşındaki Mehmet Ceyhan'ı arama çalışmaları karadan, denizden ve havadan devam ediyor. Olay yerinden edinilen bilgiye göre, Mehmet Ceyhan’ın cansız bedeni deniz üzerinde görüldüğü ama denizin aşırı dalgalı olması nedeni ile tekrardan gözden kaybolduğu belirtildi.

Polis’ten alınan bilgiye göre ise, Ceyhan ile ilgili henüz bir gelişme olmadığı ve arama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.