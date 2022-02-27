Mehmet Dal,50 Yıllık Mağazasının Kapılarını Kapattı

Gazimağusa halkına 50 yıl hizmet verdikten sonra emekliye ayrılan Mağusa esnaflarından Mehmet Dal Konfeksiyon bugün itibarı ile 50 yıllık konfeksiyon mağazasının kapılarını kapattı.

50 yıl konfeksiyon hizmeti verdiği Mağusa sur içindeki dükkanını kapatan ve artık bu kadar deyip emekliye ayrılan Mehmet Dal bugün müşterilerine düzenlediği kebap partisi ile 50 yıllık esnaflık hayatına da artık son noktayı koymuş oldu. Mehmet Dal yaptığı kısa açıklamada “ 50 yıllık esnaflık hayatımın artık sonuna geldim bundan sonra emekliliğimin tadını çıkarıp vaktimi eşime çocuklarıma ve torunuma ayıracağım, bugüne kadar beni destekleyen herkese teşekkür ederim”. dedi.