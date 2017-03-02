Mehmet Demirkol: Levent Nazifoğlu koskaca Galatasaray kulübüyle kafa buluyor

Ali Koç, Fenerbahçe taraftarı için bir vizyon

NTVSpor yorumcusu Mehmet Demirkol, Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu'nun kulüple 'kafa bulduğunu' söyledi. Demirkol, Ali Koç'un, Fenerbahçe taraftarı için bir vizyon olduğunu da söyledi.

NTVSpor'daki 'Spor Servisi' programında konuşan Demirkol'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bildiğimiz Aziz Yıldırım portresi şunu söylüyor: 2018'de adayım ve erken seçim yok. Aziz yıldırım, 'Ben bırakacağım dedim ama yargıtay işleri kötü gidiyor, vazgeçtim' diyor.

Eğer Advocaat'ın bütün söylediklerinden sonra oyunculardan tepki oluşmuyorsa hakikatten ruhsuzlar ordusu! Sana bunları dedikten sonra tepki vermezsen senden bir şey olur mu ya!

Bu takım 3 defa lig finali kaybetti ertesi sene herkes tribünü doldurdu, 3 Temmuz oldu adliyelere gidildi. Bütün bunlar demokratik hak da istifaya davet etmek mi demokratik hak değil?

Ronaldo da gelecek, Robben de gelecek deniyordu. Nani yok, Persie'nin sıfatı yok da kendisi var. Taraftar böyle vizyon istiyor. Artık o da yok.

Enteresan bir mizahı var. Koskoca Galatasaray kulübüyle kafa buluyor.

Ali Koç Fenerbahçe taraftarı için bir vizyon. Aziz Yıldırım bir vizyondan bahsederse taraftar yine gider. Aziz Yıldırım'ın heykeli dikilecektir. Bunları göreceğiz. Fenerbahçe taraftarı şu an sadece vizyon istiyor.Burak'ın Trabzon'a dönmesi çok iyi olur. Yusuf Yazıcı da sözleşmesini uzattı."