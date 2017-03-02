 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.670
  • Altın 147,556
  • Dolar 3,6887
  • Euro 3,8830
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAHürriyet Gazetesi'nin sahibine zorla getirilme kararı!

Mehmet Demirkol: Levent Nazifoğlu koskaca Galatasaray kulübüyle kafa buluyor

» »
Mehmet Demirkol: Levent Nazifoğlu koskaca Galatasaray kulübüyle kafa buluyor
Ali Koç, Fenerbahçe taraftarı için bir vizyon

NTVSpor yorumcusu Mehmet Demirkol, Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu'nun kulüple 'kafa bulduğunu' söyledi. Demirkol, Ali Koç'un, Fenerbahçe taraftarı için bir vizyon olduğunu da söyledi.

NTVSpor'daki 'Spor Servisi' programında konuşan Demirkol'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bildiğimiz Aziz Yıldırım portresi şunu söylüyor: 2018'de adayım ve erken seçim yok. Aziz yıldırım, 'Ben bırakacağım dedim ama yargıtay işleri kötü gidiyor, vazgeçtim' diyor.

Eğer Advocaat'ın bütün söylediklerinden sonra oyunculardan tepki oluşmuyorsa hakikatten ruhsuzlar ordusu! Sana bunları dedikten sonra tepki vermezsen senden bir şey olur mu ya!

Bu takım 3 defa lig finali kaybetti ertesi sene herkes tribünü doldurdu, 3 Temmuz oldu adliyelere gidildi. Bütün bunlar demokratik hak da istifaya davet etmek mi demokratik hak değil?

Ronaldo da gelecek, Robben de gelecek deniyordu. Nani yok, Persie'nin sıfatı yok da kendisi var. Taraftar böyle vizyon istiyor. Artık o da yok.

Enteresan bir mizahı var. Koskoca Galatasaray kulübüyle kafa buluyor.

Ali Koç Fenerbahçe taraftarı için bir vizyon. Aziz Yıldırım bir vizyondan bahsederse taraftar yine gider. Aziz Yıldırım'ın heykeli dikilecektir. Bunları göreceğiz. Fenerbahçe taraftarı şu an sadece vizyon istiyor.Burak'ın Trabzon'a dönmesi çok iyi olur. Yusuf Yazıcı da sözleşmesini uzattı."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Baba başkan, oğulları asbaşkan ve teknik direktör01 Mart 2017 Çarşamba 15:58
  • İzmir ekibi prensibe sadık: ‘Messi gelse almam’01 Mart 2017 Çarşamba 15:45
  • Kevin Grosskreutz Almanya’da dayak yedi!01 Mart 2017 Çarşamba 15:44
  • Arda Turan yine kadroya alınmadı01 Mart 2017 Çarşamba 14:54
  • Saygı, “MTG Kilit Maçı”01 Mart 2017 Çarşamba 13:16
  • Sneijder: Tudor'a söyleyin beni de kadro dışı bıraksın01 Mart 2017 Çarşamba 12:25
  • Fenerbahçe küçülmeye gidiyor01 Mart 2017 Çarşamba 10:19
  • Hakan Şükür: Galatasaray kimsenin tapulu malı değil01 Mart 2017 Çarşamba 09:34
  • Aziz Yıldırım kararını verdi!28 Şubat 2017 Salı 14:09
  • Togolu golcü, rakip kalecinin hayatını kurtardı28 Şubat 2017 Salı 12:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti