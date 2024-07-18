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Mehmet Dursun : 10 günde hedefe %48'ine ulaşabildik, kampanyayı 7 gün daha uzatıyoruz

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Mehmet Dursun : 10 günde hedefe %48'ine ulaşabildik, kampanyayı 7 gün daha uzatıyoruz
Mehmet Dursun : 10 günde hedefe %48'ine ulaşabildik, kampanyayı 7 gün daha uzatıyoruz

Mehmet Dursun : 10 günde hedefe %48'ine ulaşabildik, kampanyayı 7 gün daha uzatıyoruz

İşte açıklama;

Merhabalar yaşam destekçilerim değerli kardeşlerim ...

10 günlük kampanya sürecimizin sonuna geldik ve 900.000 EURO hedefimizin yüzde 48'ine ulaştık. Sizin inanılmaz desteğinizle hedefimizin neredeyse yarısını tamamladık. Kıbrıs Türk halkının içindeki merhameti ve naifliği bir kez daha fazlasıyla hissettim. Hepinize sonsuz teşekkürler; iyi ki varsınız ve çok güzelsiniz.

Hedefimize ulaşamamış olmamızdan dolayı kampanyamızı 7 gün daha uzatma kararı aldık. Kampanyamızın belirlenen süre içerisinde tamamlanamamasının sebebini, KKTC'nin büyük sermaye şirketlerinin ne yazık ki desteklerini yanımızda bulamadığımızı görerek anlıyoruz. Ancak halk desteği ve duaları, kampanya başladığı günden itibaren her zaman yanımda oldu ve beni güvende hissettirdi. Hepinize tekrar çok teşekkürler yaşam destekçilerim. 7 gün ek süreyle kampanyamızla beraberiz; hepinize sonsuz teşekkürler ...

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