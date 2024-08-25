Yurt dışında lenfoma tedavisi gören Mehmet Dursun'dan üzücü haber geldi. Dursun'un vefatı, ülke genelinde derin bir üzüntü yarattı.
Ülkede herkes tarafından sevilen Mehmet Dursun, hayatını kaybetti.
Dursun'un lenfoma hastalığına karşı verdiği mücadele, yurt dışında tedavi olmak için başlattığı kampanya toplumsal anlamda geniş bir takdir toplamıştı.
Sosyal medyada, Dursun'un hayatına ve mücadelesine dair anılar paylaşılırken, birçok kişi başsağlığı dileğinde bulundu.
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