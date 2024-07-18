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Mehmet Dursun için Lefkoşa’da “Yaşam Destek Konseri” düzenlenecek

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Retro Çalgıcılar’ın sahne alacağı bu anlamlı etkinlikte, katılımcılar konser alanında kurulacak yardım kampanyası noktalarına bağışta bulunabilecekler.
Mehmet Dursun için Lefkoşa’da “Yaşam Destek Konseri” düzenlenecek

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin (KHYD) iş birliğiyle düzenlenen “Yaşam Destek Konseri”, lenfoma hastalığı ile mücadele eden Mehmet Dursun’a maddi destek sağlamak amacıyla 18 Temmuz 2024 Perşembe günü saat 20.00’de Lefkoşa Büyükkhan’da gerçekleştirilecek.

Retro Çalgıcılar’ın sahne alacağı bu anlamlı etkinlikte, katılımcılar konser alanında kurulacak yardım kampanyası noktalarına bağışta bulunabilecekler.

Mehmet Dursun için düzenlenen yaşam destek konserinde, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri sergilenecek.

Konser, Lefkoşa’nın tarihi dokusu içinde, unutulmaz anlara sahne olacak.

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